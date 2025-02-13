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Общество

Мыши и крысы спровоцировали рост опасного заболевания в Западном Казахстане

Мыши и крысы спровоцировали рост опасного заболевания в Западном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 19:17 Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области зарегистрирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Источником инфекции являются грызуны, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" сообщает, что по информации заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, если в 2023 году выявлено всего три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, то в 2024 году – 27.

"В 14 случаях болезнь выявили в районе Байтерек, семь – в Бурлинском районе, а остальные шесть в Уральске". Нурлыбек Мустаев

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек в виде нефрозонефрита. Источником инфекции являются грызуны (полевые и лесные мыши, лемминги).

"Одной из причин роста заболеваемости стали паводки в весенний период. По информации Уральской противочумной станции, с 2020 по 2024 год зарегистрирован рост мышевидных грызунов в 10 раз. При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие контактировали с грызунами, ездили на рыбалку, участвовали в сенокосных работах", – пишет издание.

Для профилактики населения геморрагической лихорадки с почечным синдромом санврачи рекомендуют:

  • использовать респиратор при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находится грызуны;
  • не использовать продукты, которые могут быть заражены грызунами;
  • проводить своевременные дератизационные работы.

Санврачи призывают население не заниматься самолечением, обращаться в медицинское учреждение по месту жительства и соблюдать все рекомендации врача.

Ранее сообщалось, что жители Астаны пожаловались на нашествие грызунов. О том, как борются горожане с проблемой увеличения поголовья крыс и в чем причина и опасность их жизнедеятельности рядом с людьми, читайте тут

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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