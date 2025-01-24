Крысы досаждают казахстанцам: в чем опасность соседства

Жители Астаны жалуются на нашествие грызунов. Как борются горожане с проблемой увеличения поголовья крыс и в чем причина и опасность их жизнедеятельности рядом с людьми – в материале Zakon.kz.

Обеспокоенные жители Астаны обратились в редакцию, рассказав, что почти в центре столицы владельцы квартир одного из современных ЖК почти полгода борются с грызунами. За это время особи крыс стали огромными, комфортно себя чувствуют, досаждая астанчанам и днем, и ночью.

Как рассказала жительница многоэтажного комплекса Жанна, крысы перебегают и к зданию школы-лицея. Учебное заведение примыкает к многоэтажкам, так как их разделяет лишь небольшой забор. И хотя астанчане обращаются в разные инстанции, проблема до сих пор не решена.

"Мы стучимся во все двери: в колл-центр, в обслуживающую компанию, к властям, но проблема так и не решена. Звоним в акимат, нас перенаправляют на номер 109, а там в СЭС, и все продолжается по кругу. Тем временем крысы отлично себя чувствуют, выросли размером почти с ондатру. Сервисная компания нашего ЖК серьезных мер по борьбе с вредителями не предпринимает", – сетует Жанна.

По словам женщины, крысы настолько обнаглели, что совершенно перестали бояться людей, а встречают их возле мусорных контейнеров в ожидании лакомства.

"Они водятся не только в мусорных контейнерах, где сидят в ожидании пищевых остатков горожан. Видя человека с мусорным мешком, крысы не боятся и не убегают. Мы боимся, что они подточат фундамент и отвоюют у нас подвал", – рассказывает хозяйка столичной недвижимости.

Как отметила астанчанка, в какой-то момент они все-таки добились, чтобы приехали специалисты и сделали дератизацию. Но после обработки территории, как показалось жителям ЖК, в ситуации с крысами ничего не изменилось. За мероприятие заплатила управляющая компания.

"Результата – ноль. По-моему, крыс стало даже больше. Мы с жильцами не можем понять, то ли препараты были применены некачественные, то ли другая причина. После обработки грызунов стали замечать в паркинге. Я бью в набат уже шесть месяцев, последние четыре из которых очень активно", – говорит астанчанка.

По ее словам, от безысходности они сложились совместно с жителями комплекса и, изучив вопрос, посоветовавшись с СЭС на тему применимых химикатов, стали приобретать и раскладывать препараты самостоятельно.

"Конечно, после того, как мы взяли ситуацию в свои руки, крыс стало меньше. Но мы не можем полностью избавиться от них своими силами. Нужно подключать специалистов", – рассказывает собственница жилья.

Фото: из архива спикера

Один из жителей этого комплекса заметил норы крыс возле мусорных баков. Мужчина решил изготовить ловушки и расставил их с вечера в точках обнаружения крыс.

"После неудачной борьбы с грызунами я установил ловушки на крыс с приманкой. Разместил их там, где крысы чаще всего появлялись. Но утром обратил внимание, что ловушки пропали. Их кто-то собрал, наверное, коммунальщики", – сказал Саят.

Фото: из архива спикера

Мы обратились в столичный акимат, где нам пояснили, что дождливое лето, теплая зима и паводки 2024 года стали благоприятными факторами для размножения грызунов.

"В настоящее время, несмотря на завершение дератизирующих мероприятий, жалобы жителей столицы на грызунов не уменьшаются. Анализ данных по численности и репродуктивной активности грызунов проведен совместно с лабораторией мониторинга особо опасных инфекций. Предполагается, что значительный рост численности грызунов ожидается весной 2025 года с учетом благоприятных гидроклиматических условий", – рассказала заместитель руководителя ДСЭК Астаны Жанна Пралиева.

Вместе с тем в департаменте СЭК отметили, что массовые весенние и осенние дератизационные работы проводятся с Управлением охраны окружающей среды и природопользования города.

"С нашей стороны совместно с лабораторией особо опасных инфекций 10 числа месяца, с февраля по ноябрь, отбираются пробы из окружающей среды и у крыс с мышами. Их изучают в лаборатории. Результаты всех протоколов отбора проб и отловленных грызунов за предыдущий год были отрицательными в отношении особо опасных инфекций". Жанна Пралиева

Известно, что грызуны (крысы, мыши) являются носителями различных опасных инфекционных заболеваний – тулуремия, иерсиниоз, листериоз, лептоспироз, бешенство, бубонная чума и другие.

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По объяснению зоолога, специалиста Института зоологии КН МОН РК Айдына Есжанова, в крупных мегаполисах, таких как Астана, Алматы, Шымкент, проблема синантропных грызунов весьма актуальна.

"Они опасны, поскольку эти млекопитающие являются носителями многих зоонозных инфекций, а также служат прокормителями для множества кровососущих членистоногих (блох, вшей, клещей и т. д.). Они в свою очередь способны переносить различные инфекции – сыпной тиф, чуму, туляремию, риккетсии и другие. Поэтому контроль за численностью их популяций является залогом эпидемиологического благополучия в населенных пунктах", – отметил специалист.

Вместе с тем, по словам зоолога, периодически наблюдается рост численности этих грызунов. И причин на это может быть множество. Однако, подчеркивает специалист, как правило, это несоответствующий надзор и контроль за их численностью, низкая эффективность дератизационных мероприятий, а также особенности застройки и инфраструктуры жилых и других помещений, наличие продовольственных баз и складов, базаров, магазинов и торговых точек.

"С холодами грызуны перебираются ближе к жилью человека. Так, сейчас наблюдается обилие закусочных, ресторанов, кафе, в результате их деятельности образуется большое количество пищевых отходов, а это служит идеальным источником пропитания для грызунов". Айдын Есжанов

Кроме того, добавил зоолог, из-за плотности жилых комплексов зачастую можно наблюдать переполненные мусорные баки, лежащий на земле мусор, что также благоприятно для грызунов.

"Иными словами, жизнедеятельность человека неминуемо создает условия для существования синантропных животных. И для обеспечения эпидемиологического благополучия следует уделять пристальное внимание надзору за животными, обитающими в городской среде (грызуны, кошки, собаки, птицы)", – отмечает специалист.

Неприятная ситуация, связанная с крысами, складывалась в прошлые годы в Восточно-Казахстанской области. Жители региона жаловались, что грызуны размножились и даже стали кусать людей.

Горожане обращались за медпомощью после укусов крыс, которые атаковали людей как дома, так и на улице.

"С начала года в травмпункт обратился один человек, которого укусила крыса. Факт произошел в селе Опытное поле. В 2023 году зарегистрировано девять случаев укусов крысами. В трех случаях пострадавшие – дети", – рассказали в Управлении здравоохранения ВКО.

В городе Алматы периодически горожане также жалуются на появление крыс. Но бывает это редко и как таковых серьезных проблем с крысами в городе не возникало.

По информации Управления развития коммунальной инфраструктуры, службы дератизации технически полностью оснащены и работают в штатном режиме по отработанному плану.

В мегаполисе вопросом регулирования численности грызунов занимается Управление развития коммунальной инфраструктуры города. Оно систематически проводит профилактическую дератизацию в мегаполисе за счет бюджетных средств.

Борьба с грызунами состоит из двух этапов. Обработка от грызунов проводится на территориях общего пользования по утвержденному графику. Кроме того, жителям домов частного сектора на бесплатной основе раздаются ядоприманки с инструкцией и разъяснением по применению.

"Согласно п. 131 Санитарным правилам РК от 29 июля 2022 года "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", сплошная дератизация – одномоментная (разовая) дератизация – осуществляется в отдельных населенных пунктах или участках один-два раза в год на территории всего населенного пункта.

Она приводит либо к полному освобождению объектов от грызунов, либо к стойкому снижению их численности до такой степени, когда грызуны уже не способствуют распространению инфекционных болезней. Сплошная дератизация предусматривает одновременное использование методов и средств борьбы во всех помещениях, зданиях, территориях", – рассказывали в акимате Алматы редакции в 2024 году.