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Воспитательница в Семее ударила ребенка: возбуждено уголовное дело

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, проверка документов, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 07:07 Фото: Zakon.kz
В одном из дошкольных учреждений города Семей от работы отстранили воспитательницу, которая ударила ребенка, сообщает Zakon.kz.

Также ей объявили строгий выговор. Но и это еще не все. По обращению восьмерых родителей, в отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по статье 140, передает телеканал "SEMEI TV".

"По делу назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в репортаже.

По словам родителей воспитанников детского сада, воспитательница била детей за незнание букв и другой программы. Подтверждением родительских опасений стало видео, предоставленное администрацией детского сада. Заведующей дошкольного учреждения также объявили строгий выговор. Что касается ребенка, то он продолжает посещать садик.

А в Управлении образования Астаны прокомментировали инцидент с ученицей школы-гимназии №16, которая погибла при невыясненных обстоятельствах.

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