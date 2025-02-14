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Общество

"Сергек" уходит из Астаны: решение принято маслихатом города

Сергек, Астана, инвестор , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:48 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В маслихате Астаны приняли важное решение касательно системы видеонаблюдения – ее передадут новому инвестору из ОАЭ. Договор с "Сергек" продлевать не будут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Управления цифровизации и государственных услуг Дидар Сулейманов напомнил, что в 2017 году в Астане был реализован проект "Сергек".

"13 марта текущего года заканчивается срок действия договора. В рамках поручения главы государства и в рамках дальнейшего развития проекта нами проведена работа по реализации проекта решения для Управления городской инфраструктурой на базе искусственного интеллекта для города Астаны с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42. При формировании нового проекта были учтены недоработки текущего проекта", – заявил он.

Так, например, в новом проекте большую часть аппаратно-программного комплекса (АПК) планируется обеспечить постоянным электропитанием для обеспечения бесперебойной работоспособности, также основная часть аппаратно-программного комплекса и камер будут подключены к оптической линии связи для обеспечения бесперебойной передачи видеопотока.

"В новом проекте будет предусмотрена единая система передачи видеопотока. Текущая инфраструктура будет передана в управление новому частному партнеру, что обеспечит бесшовное функционирование текущей системы. В проекте предусмотрены 22 тыс. камер общего видеонаблюдения, 732 АПК на перекрестках, 470 АПК на линейных участках. Также проектом предусмотрены 15 фиксаций нарушений правил дорожного движения и 35 видов видео аналитики. Также в рамках проекта будет организован центр обработки данных и обеспечен единый ситуационный центр, объединяющий оперативные коммунальные службы для быстрого реагирования на любые инциденты", – добавил глава управления.

Проект рассчитан до 2030 года. Дидар Сулейманов подчеркнул, что за счет создания единого ситуационного центра можно будет оперативно реагировать на угрозы, обеспечив 100% видеонаблюдением места массового скопления, а применение искусственного интеллекта позволит оптимизировать управление движением и повысить дорожную безопасность, а также улучшить работу городских служб.

"Инвестиции частного партнера составят 53 млрд тенге. Проект полностью финансируется за счет собственных средств частного партнера. При этом участие казахстанских компаний составит 60% объемов работ. Выплаты частному партнеру будут осуществляться только после окончательного ввода объекта в эксплуатацию", – резюмировал руководитель Управления цифровизации и государственных услуг.

Между тем в Алматы хотят фиксировать с помощью "Сергек" автомобили с вредными выхлопами.

Мадина Мамырханова
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