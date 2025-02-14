Паводки в Астане: когда демонтируют дамбу, возведенную для строительства моста ЛРТ
Фото: primeminister.kz
Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Мадияр Мурзагельдиев 14 февраля 2025 года на заседании совета по региональному развитию рассказал о потенциальных паводковых угрозах в столице, передает корреспондент Zakon.kz.
По данным главы городского ДЧС, в столице 18 паводкоопасных участков. С 1 января проводятся мероприятия по нивелированию угроз. Одна из проблем – это насыпная дамба под возведенным мостом ЛРТ.
"На сегодняшний день задача поставлена по демонтажу данной насыпи. Из-за дамбы, если пропуск воды будет максимальный, то, возможно, уровень воды поднимется на реке Есиль. Работы закончены, необходимо демонтировать до 1 марта", – сказал Мадияр Мурзагельдиев.
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что проект LRT выходит на финишную прямую. Строительные работы завершатся летом 2025 года.
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