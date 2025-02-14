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Общество

Паводки в Астане: когда демонтируют дамбу, возведенную для строительства моста ЛРТ

Астанинский легкорельсовый транспорт, легкорельсовый транспорт, легкий рельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, эстакада, эстакада ЛРТ, эстакада LRT, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, LRT в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:14 Фото: primeminister.kz
Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Мадияр Мурзагельдиев 14 февраля 2025 года на заседании совета по региональному развитию рассказал о потенциальных паводковых угрозах в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы городского ДЧС, в столице 18 паводкоопасных участков. С 1 января проводятся мероприятия по нивелированию угроз. Одна из проблем – это насыпная дамба под возведенным мостом ЛРТ.

"На сегодняшний день задача поставлена по демонтажу данной насыпи. Из-за дамбы, если пропуск воды будет максимальный, то, возможно, уровень воды поднимется на реке Есиль. Работы закончены, необходимо демонтировать до 1 марта", – сказал Мадияр Мурзагельдиев.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что проект LRT выходит на финишную прямую. Строительные работы завершатся летом 2025 года.

Бауыржан Муканов
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