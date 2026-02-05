#Казахстан в сравнении
Общество

159 ДТП произошло в Астане в январе 2026 года

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:31 Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Управления административной полиции Департамента полиции (ДП) Астаны Махамбет Толешов 5 февраля 2026 года на брифинге в РСК рассказал о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в столице в январе, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, основной причиной аварий остается несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) всеми участниками движения.

"За январь текущего года на территории Астаны зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий. Согласно анализу аварийности, у нас более 30 фактов наездов на пешеходов, часть из них – по вине самих пешеходов. Среди водителей основными нарушениями являются нарушение скоростного режима, правил маневрирования при выезде на встречную полосу, правил проезда перекрестков", – сказал Толешов.

В самом департаменте также отметили, что, несмотря на принимаемые меры, ключевым фактором обеспечения безопасности на дорогах остается личная ответственность каждого участника движения.

"Только осознанное соблюдение правил дорожного движения позволит снизить уровень аварийности и сохранить человеческие жизни", – призвали к порядку в полиции.

Ранее мы писали о массовом ДТП в Алматы.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
С начала года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей
15:45, Сегодня
С начала года в Астане полиция задержала 190 пьяных водителей
Каждое пятое ДТП в Астане – с наездом на пешехода: меньше чем за год почти 2 тыс. пострадавших
16:40, 14 октября 2025
Каждое пятое ДТП в Астане – с наездом на пешехода: меньше чем за год почти 2 тыс. пострадавших
В МВД озвучили подробности смертельного ДТП в Астане
11:49, 29 января 2026
В МВД озвучили подробности смертельного ДТП в Астане
