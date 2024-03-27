Ожидаются ли паводки в Астане

Начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Астаны Бакытжан Мауленбердиев 27 марта 2024 года на брифинге рассказал, что все противопаводковые мероприятия прошли заблаговременно, и городу ничего не угрожает, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В столице насчитывается 20 паводкоопасных участков. Журналисты уточнили у Бакытжана Мауленбердиева, подвергались ли эти участки подтоплениям.

По словам начальника Управления ДЧС Астаны, все эти участки на контроле, и там не ожидаются паводки. Вся подготовка к паводковому периоду была начата заблаговременно.

"На сегодняшний день коммунальными службами из города вывезено более 6,5 млн куб. м снега, очищено свыше 55 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, более 9 тыс. погонных метров коллекторов, 2 тыс. штук смотровых и дождеприемных колодцев, пропарено 6 тыс. погонных метров труб", – сообщил Бакытжан Мауленбердиев.

Он отметил, что с 1 февраля продолжена работа по комиссионному обследованию паводкоопасных участков, объезды продолжаются согласно утвержденному графику. В целях своевременного реагирования на паводковые явления сформирована общая группировка служб гражданской защиты в составе 599 человек личного состава, 156 единиц техники, 65 мотопомп.

"Уважаемые жители столицы! Департамент по ЧС Астаны предупреждает, что при обильном таянии снега в первую очередь необходимо соблюдать рекомендации, а именно: своевременно чистить снег с придомовой территории на придорожную часть улицы, устроить водоотводы от дома в сточные канавы или водопропускные трубы, заблаговременно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра, лопаты", – сказал Бакытжан Мауленбердиев.

Спикер подчеркнул, что в случае подтопления жителям столицы необходимо незамедлительно сообщать в городской центр мониторинга и оперативного реагирования IKomek по номеру "109".

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15 марта 2024 года Женис Касымбек рассказал о готовности Астаны к паводкам. По его словам, количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20. Это пять участков в районе Алматы, четыре участка – в Байконыре, шесть участков – в Нуре, три участка – в Сарыарке, два участка – в районе Есиль.