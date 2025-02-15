В Казахстане раскрыты крупные финансовые преступления

Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана задержали несколько лиц, находившихся в межгосударственном и международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Алматы оперативники криминальной полиции задержали гражданина, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в ноябре 2023 года он, представляясь предпринимателем, предложил потерпевшему участие в тендере с высокой прибылью, после чего завладел свыше чем 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570.

На железнодорожной станции Бейнеу в Мангистауской области задержан гражданин соседнего государства, разыскиваемый по делу о краже. В 2023 году, находясь в Атырау, он совместно с сообщниками похитил товар со склада рынка на сумму 19 млн тенге.

В Караганде задержан мужчина, объявленный в межгосударственный розыск по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества. Следствие установило, что, будучи директором филиала ломбарда в Шымкенте, он совместно с подельниками похитил средства компании на сумму 1 млрд тенге.

Все задержанные водворены в изоляторы временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о другом задержании. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Алматинской области задержали группу вымогателей.