Уголовника из Таджикистана задержали в Усть-Каменогорске

Полицейские ВКО задержали гражданина Таджикистана, который находился в межгосударственном розыске за несколько преступлений, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, его задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из съемных квартир в Усть-Каменогорске.



"25-летний таджикистанец более года разыскивается за совершение мошенничества и кражи. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Коллегам из Республики Таджикистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника. Рассматривается вопрос о его экстрадиции", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с начала года сотрудниками ДП ВКО задержаны более 15 преступников, находящихся в розыске.

23 февраля 2024 года гражданина Украины, руководившего транснациональной ОПГ, экстрадировали в Казахстан из Польши.

