В Туркестанской области 40 семей получили ключи от новых квартир

В Туркестанской области продолжается работа по обеспечению населения жильем. В этом направлении в селе Казыгурт завершено строительство пяти двухэтажных жилых домов на 8 квартир каждый.

Сегодня, 15 февраля, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в район вручил ключи от новых квартир 40 семьям, стоявшим в очереди на жилье.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич поручил проводить системную работу по обеспечению населения жильем. В нашем регионе с каждым годом увеличиваются темпы строительства, возводятся многоквартирные дома. Сегодня радостное событие и для жителей Казыгурта. Поздравляю всех с новосельем!" – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Обрадованные новоселы выразили благодарность всем, кто внес вклад в этот процесс.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Строительство этих домов началось в марте прошлого года и было завершено к концу года. Работы проводила компания "Urba Standart". В каждом доме – по 8 квартир: 2 однокомнатные (36,4 м²), 4 двухкомнатные (59,4 и 52,2 м²) и 2 трехкомнатные (74,8 м²).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоит отметить, что с момента образования Туркестанской области (2018-2024 гг.) жильем было обеспечено более 14 тысяч семей. Из них 7 567 семей получили коммунальное жилье, а 6 594 семьи приобрели квартиры по ипотечным программам "7-20-25" и "Отбасы банк". Анализируя динамику, можно отметить, что ежегодно через коммунальный жилищный фонд и различные ипотечные программы в регионе предоставляется около 2 200 квартир. В прошлом году 1 174 семьи получили коммунальное жилье, а 977 семей приобрели квартиры по ипотеке. Работа в этом направлении будет продолжена.