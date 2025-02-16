В Алматы прошел бильярдный турнир памяти видного дипломата Бигалий Турарбекова

15 февраля в Алматы прошел XV ежегодный турнир по бильярду, посвященный памяти выдающегося казахстанского дипломата Бигалий Шарипкалиевича Турарбекова, сообщает Zakon.kz.

Этот турнир, ставший уже доброй традицией, собрал коллег, друзей, дипломатов и членов его семьи. Для многих участников это не просто состязание, а возможность почтить память человека, внесшего огромный вклад в развитие внешней политики Казахстана и укрепление его международного авторитета. Бигалий Турарбеков был известен не только блестящей дипломатической карьерой, но и любовью к спорту, профессионально играл в настольный теннис и волейбол, но особенно выделял игру в бильярд.

Его жизнь – яркий пример служения Родине и верности своим принципам. В далеком 1991 году он заложил фундамент консульской службы независимого Казахстана, обеспечив защиту прав казахстанцев во всем мире. Документы, разработанные под его руководством, до сих используются консульской службой МИД РК.

Работа Бигалий Шарипкалиевича в Пекине, включая открытие казахстанского посольства, укрепила мосты доверия с Китаем, а также наладила прочные связи с этническими казахами в КНР, помогая им поддерживать связь с исторической Родиной.

Фото: Жанет Бигали

Он был одним из главных лиц в переговорах по делимитации и демаркации государственной границы Казахстана, возглавляя правительственные делегации в переговорах с соседними странами и неуклонно отстаивая национальные интересы. За свой вклад он был награжден медалью "Ерен еңбегі үшін". Его работа в Шанхайской организации сотрудничества продолжила служение интересам Казахстана на мировой арене.

Книга "Правда о государственной границе Республики Казахстан", соавтором которой он является, широко используется в качестве учебника современной дипломатии, переговоров и становления суверенного государства.

"Мой отец очень любил бильярд, – вспоминает дочь дипломата Жанет Турарбекова. – Этот 15-й по счету турнир – прекрасный способ почтить его память, его жизнерадостность и патриотизм своей стране и умению дружить. Для нас это не просто соревнование, а возможность сохранить связь с его памятью и с теми, кто его знал и ценил. Бильярдный турнир стал важной частью сохранения его наследия, и мы надеемся, что эта традиция будет продолжена, чтобы молодежь знала о достижениях таких выдающихся казахстанцев, как Бигалий Шарипкалиевич Турарбеков".

В этом году в турнире приняли участие более 30 человек. Среди них были консулы соседних государств, работники МИД РК, а также члены ветеранской дипломатической службы и других организаций. Победителем стал Х. Нишанбаев. Второе место занял С. Орумбаев, третье – В. Турдиев.

Фото: Жанет Бигали

Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Вспоминая Бигалий Шарипкалиевича, участники делились историями, демонстрирующими его яркий характер, профессионализм и человеческие качества. Бигалий Турарбеков был не только блестящим дипломатом, но и человеком искренней любви к жизни, верным другом и ценителем дружбы. Его увлечение бильярдом стало символом его незаурядной личности.

Фото: Жанет Бигали

Ежегодный турнир его памяти – традиция, сближающая людей, которые помнят и ценят его.