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Общество

Ребенка избили в детсаду в Астане: полиция начала расследование

Играющий ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 16:55 Фото: Pixabay
Полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане. Об этом 17 февраля 2025 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводит Управление полиции района "Алматы".

"По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством".Пресс-служба ДП Астаны

15 февраля 2025 года стало известно, что воспитательница избила ребенка до заикания в частном детском саду Астаны. По словам отца мальчика, педагог систематически била его сына и других детей. Воспитательницу уже уволили из учреждения.

Бауыржан Муканов
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