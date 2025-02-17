Ребенка избили в детсаду в Астане: полиция начала расследование

Фото: Pixabay

Полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане. Об этом 17 февраля 2025 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводит Управление полиции района "Алматы". "По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством". Пресс-служба ДП Астаны 15 февраля 2025 года стало известно, что воспитательница избила ребенка до заикания в частном детском саду Астаны. По словам отца мальчика, педагог систематически била его сына и других детей. Воспитательницу уже уволили из учреждения.

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