Ребенка избили в детсаду в Астане: полиция начала расследование
Фото: Pixabay
Полицейские начали досудебное расследование по жалобе родителей на избиение ребенка в детском саду в Астане. Об этом 17 февраля 2025 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.
Досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводит Управление полиции района "Алматы".
"По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством".Пресс-служба ДП Астаны
15 февраля 2025 года стало известно, что воспитательница избила ребенка до заикания в частном детском саду Астаны. По словам отца мальчика, педагог систематически била его сына и других детей. Воспитательницу уже уволили из учреждения.
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