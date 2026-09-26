Ударила ребенка: в Астане расследуют инцидент в детсаду

Столичные полицейские расследуют дело в отношении воспитателя частного детского сада, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудница детского сада подходит к маленькому ребенку и ударяет его. Затем женщина присаживается на стул и наблюдает за малышами. В Департаменте полиции Астаны сообщили, что проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего:

"Управлением полиции района "Нура" начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В полиции отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

23 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане изменились правила постановки на очередь в детский сад.