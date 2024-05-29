Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врачи Казахстана впервые провели перекрестную трансплантацию почек

Врачи Казахстана впервые провели перекрестную трансплантацию почек, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 16:26 Фото: gov.kz
Под руководством профессора Болатбека Баймаханова выполнена перекрестная трансплантация почек у взрослых пациентов. Такая операция прошла впервые в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения за 29 мая 2024 года, в условиях дефицита донорских органов, альтернативами являются альтруистичное донорство, АВО-несовместимая, перекрестная трансплантации почки.

"Теперь и в нашей республике внедрены в практику подобные операции. Перекрестная трансплантация была выполнена между двумя парами: муж – жена и мама с дочкой, которые не были совместимы между собой по группе крови. Эти пациенты долгие годы находились на программном гемодиализе".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

К сожалению, отмечают специалисты, больные не могут длительно находиться на гемодиализе, так как со временем их состояние прогрессивно ухудшается, ведь гемодиализ не является альтернативой донорскому органу.

"После тщательного обследования, оценки совместимости и оформления всех согласий между пациентами, в течение двух дней последовательно успешно выполнены две трансплантации почки, обе почки прижились благополучно".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В заключении сказано, что показатели здоровья у обеих пациенток стремительно улучшаются и они готовятся к выписке.

Перекрестная трансплантация – это пересадка органа минимум от двух несовместимых между собой пар, перекрестным путем. Данная операция выполняется по принципу обмена донорами: если родственный донор не подходит реципиенту по медицинским показателям, подбирается другой донор с такой же проблемой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 16:26
Мифы и магическое мышление: как относятся к трансплантологии в Казахстане

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 16:26

В начале 2024 года стало известно, что в Казахстане выросло число нуждающихся в трансплантации органов.

Читайте также

Токаев провел заседание Совета безопасности
Противодействие терроризму: Токаев провел заседание Совбеза
Пожизненное лишение свободы получил житель Алматинской области
Пожизненное лишение свободы получил житель Алматинской области
В Астане чествовали школьников-героев
Отличившиеся дети со всего Казахстана съехались в Астану
Анастасия Московчук
Минздрав РК Казахстан 2024 год Трансплантация Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: