Врачи Казахстана впервые провели перекрестную трансплантацию почек

Под руководством профессора Болатбека Баймаханова выполнена перекрестная трансплантация почек у взрослых пациентов. Такая операция прошла впервые в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения за 29 мая 2024 года, в условиях дефицита донорских органов, альтернативами являются альтруистичное донорство, АВО-несовместимая, перекрестная трансплантации почки.

"Теперь и в нашей республике внедрены в практику подобные операции. Перекрестная трансплантация была выполнена между двумя парами: муж – жена и мама с дочкой, которые не были совместимы между собой по группе крови. Эти пациенты долгие годы находились на программном гемодиализе". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

К сожалению, отмечают специалисты, больные не могут длительно находиться на гемодиализе, так как со временем их состояние прогрессивно ухудшается, ведь гемодиализ не является альтернативой донорскому органу.

"После тщательного обследования, оценки совместимости и оформления всех согласий между пациентами, в течение двух дней последовательно успешно выполнены две трансплантации почки, обе почки прижились благополучно". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В заключении сказано, что показатели здоровья у обеих пациенток стремительно улучшаются и они готовятся к выписке.

Перекрестная трансплантация – это пересадка органа минимум от двух несовместимых между собой пар, перекрестным путем. Данная операция выполняется по принципу обмена донорами: если родственный донор не подходит реципиенту по медицинским показателям, подбирается другой донор с такой же проблемой.

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