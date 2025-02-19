Авиакомпаниям Казахстана рекомендовали подключить интернет в самолетах

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун предложил авиакомпаниям внедрить интернет на борту самолетов, а также разработать в Казахстане законодательство, регулирующее полеты аэротакси, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что в Европе разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры.

"В Китае идут испытания по внедрению междугороднего аэротакси. Это позволит сократить время в дороге от нескольких часов до 40-60 минут. В США активно используется виртуальная реальность для обучения пилотов. С помощью VR-гарнитур будущие пилоты могут тренироваться в реалистичной кабине самолета, что значительно снижает стоимость и время обучения", – сказал Дмитрий Мун на заседании правительства 19 февраля 2025 года.

В связи с этим, как отметил спикер, Минцифры рекомендует казахстанским авиакомпаниям:

рассмотреть возможность внедрения интернета на борту,

создать всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий.

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Ранее в Минцифры рассказали, когда интернет будет доступен на всех казахстанских трассах.