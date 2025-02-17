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Наука и технологии

Стали известны страны с самым скоростным интернетом

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 05:40 Фото: freepik
Аналитическая компания Ookla обнародовала результаты январского теста скорости интернета. В международных показателях заметны изменения, сообщает Zakon.kz.

По информации gazeta.ru, лидером по скорости фиксированного широкополосного интернета стал Сингапур, в то время как ОАЭ стали лидером по скорости мобильного интернета со средним показателем загрузки 545.94 Мбит/с, что значительно превышает 302.38 Мбит/с, зафиксированные в январе прошлого года. Следующими идут Катар (521.51 Мбит/с), Кувейт (314.39 Мбит/с), Болгария (252.05 Мбит/с) и Бахрейн (213.09 Мбит/с).

Глобальные медианные скорости фиксированного интернета составили 97.61 Мбит/с для загрузки и 52.84 Мбит/с для выгрузки с задержкой в 9 мс. В Сингапуре медианная скорость загрузки достигла 336.45 Мбит/с, а выгрузки – 275.30 Мбит/с.

США заняли седьмую позицию с показателем скорости загрузки 274.16 Мбит/с, а Россия – 67-е место со скоростью 90.06 Мбит/с. На последних местах оказались Сирия и Куба, со средней скоростью загрузки около 3 Мбит/с.

Ранее мы сообщали, когда интернет будет доступен на всех казахстанских трассах.

Аксинья Титова
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