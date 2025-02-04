#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
521.6
534.27
5.25
Политика

Когда интернет будет доступен на всех казахстанских трассах

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, снег на дороге, снежная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:11 Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев пообещал, что все трассы республиканского значения будут обеспечены интернетом к 2027 году, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства 4 февраля 2025 года он отметил, что в 2024 году были завершены обследования и детализированный анализ автодорог с проведением замеров уровня сигнала и определением участков без интернета.

"По их результатам выявлено 243 точки, где необходимо дополнительно установить антенно-мачтовые сооружения. По 104 станциям уже получены положительные заключения", – сказал Жаслан Мадиев.

Министр попросил поддержать бюджетное финансирование строительства антенно-мачтовых сооружений.

Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Премьер Бектенов поручил объявить мораторий на земли, выделенные под строительство автодорог
Политика
10:32, Сегодня
Премьер Бектенов поручил объявить мораторий на земли, выделенные под строительство автодорог
Токаев направил телеграмму президенту Шри-Ланки
Политика
10:32, Сегодня
Токаев направил телеграмму президенту Шри-Ланки
Токаеву передали послание от премьер-министра Японии
Политика
15:54, 31 января 2025
Токаеву передали послание от премьер-министра Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: