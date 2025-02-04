Когда интернет будет доступен на всех казахстанских трассах

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев пообещал, что все трассы республиканского значения будут обеспечены интернетом к 2027 году, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства 4 февраля 2025 года он отметил, что в 2024 году были завершены обследования и детализированный анализ автодорог с проведением замеров уровня сигнала и определением участков без интернета.

"По их результатам выявлено 243 точки, где необходимо дополнительно установить антенно-мачтовые сооружения. По 104 станциям уже получены положительные заключения", – сказал Жаслан Мадиев.

Министр попросил поддержать бюджетное финансирование строительства антенно-мачтовых сооружений.

Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.