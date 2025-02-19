#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Общество

Казахстанцы смогут получать госуслуги через кнопочные телефоны

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки, телефонные звонки, телефонный звонок, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:57 Фото: unsplash
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на брифинге в правительстве 19 февраля озвучил, как казахстанцам без смартфонов получать государственные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть отдельные планы работ по части того, чтобы люди, у которых нет смартфонов, могли пользоваться благами цифровизации.

"В том числе, некоторые государственные услуги возможно посредством обычного кнопочного телефона получать – с помощью набора разных цифр, звездочки и так далее. Но у нас также остаются ЦОНы во всех районах и регионах, куда гражданин может прийти, если у него что-то с техникой или он не может что-то найти. В будущем также планируем, для этого все-таки необходим телефон или ноутбук, внедрять агентов на базе ИИ, которые позволят по звонку получать госуслуги", – дополнил Мун.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Занизили доходы: грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов
Общество
12:16, Сегодня
Занизили доходы: грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов
Каракат Абден об амнистии осужденных женщин: Будет тщательный отбор
Общество
12:01, Сегодня
Каракат Абден об амнистии осужденных женщин: Будет тщательный отбор
Авиакомпаниям Казахстана рекомендовали подключить интернет в самолетах
Общество
11:46, Сегодня
Авиакомпаниям Казахстана рекомендовали подключить интернет в самолетах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: