Казахстанцы смогут получать госуслуги через кнопочные телефоны

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на брифинге в правительстве 19 февраля озвучил, как казахстанцам без смартфонов получать государственные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть отдельные планы работ по части того, чтобы люди, у которых нет смартфонов, могли пользоваться благами цифровизации.

"В том числе, некоторые государственные услуги возможно посредством обычного кнопочного телефона получать – с помощью набора разных цифр, звездочки и так далее. Но у нас также остаются ЦОНы во всех районах и регионах, куда гражданин может прийти, если у него что-то с техникой или он не может что-то найти. В будущем также планируем, для этого все-таки необходим телефон или ноутбук, внедрять агентов на базе ИИ, которые позволят по звонку получать госуслуги", – дополнил Мун.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" выпустили интересную памятку. В ней специалисты подробно рассказывают, как сотрудника Центра обслуживания населения (ЦОН) вызвать на дом.