Общество

В Казахстане расширят доступ к госуслугам через кнопочные телефоны

Социальные сети, фейсбук, facebook, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 11:19 Фото: unsplash
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун на пленарном заседании Мажилиса 12 ноября 2025 года рассказал о расширении спектра услуг на кнопочных телефонах в рамках проекта Цифрового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан спросил, будут ли дальше адаптироваться аналоговые технологии в рамках кодекса, чтобы люди с инвалидностью могли получить доступ к государственным услугам. Он уточнил, что имеет в виду кнопочные телефоны – будут ли они интегрироваться с информационными системами.

"Сегодня госуслуги уже частично переводятся в том числе с помощью искусственного интеллекта. Голосом и в виде текста. В Цифровом кодексе у нас есть понятия "цифровые уведомления" и "цифровые подтверждения", которые позволяют на устаревших кнопочных телефонах оказывать государственные услуги. В том числе и проактивные. У нас сегодня в рамках 45-ти проактивных госуслуг учитывается возможность их получения при помощи аналоговых телефонов", – ответил вице-министр.

Об основных новеллах Цифрового кодекса читайте в интервью.

Азамат Сыздыкбаев
