В Караганде обсудили реализацию проекта "Адал азамат"

В Доме дружбы Караганды состоялось республиканское заседание Ақсақалдар кеңесі. На встречу, организованную в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, приехали общественные деятели и ученые со всей страны.

За круглым столом обсудили реализацию проекта "Адал азамат", главная цель которого – патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. На первом месте должны быть принципы честности, справедливости, социальной ответственности, уважения к труду и культурному наследию Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Важность встречи подчеркнул заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей. Он отметил, что в регионе в мире и согласии проживают более 100 этносов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Ключевую роль совета аксакалов в воспитании подрастающего поколения, формировании моральных ориентиров и укреплении межэтнического согласия отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК АП РК Марат Азильханов. Он вручил благодарственные письма активным аксакалам региона.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

О механизмах поддержки и развития деятельности советов аксакалов рассказал председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК Галым Шойкин.

Своим опытом поделились хозяева площадки и гости из разных областей.

К примеру, заместитель председателя Ақсақалдар кеңесі Павлодарской области Василий Рак остановился на формировании трудовых ценностей у молодежи. Он предложил, чтобы члены советов аксакалов встречались со школьниками, помогали им в выборе профессии, продвигали авторитет человека труда.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На заседании выступили ученые: директор научно-исследовательского центра "Тұлғатану" Нурсахан Бейсенбекова, разработчики проекта "Адал азамат" Жамбыл Артыкбаев и Буркитбай Аяган.

Участники приняли решение о необходимости усилить работу по воспитанию подрастающего поколения в рамках проекта "Адал Азамат".