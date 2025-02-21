30 лет АНК: в Караганде наградили победителей конкурса "Адал азамат"

В Караганде стартовало празднование 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. К юбилейной дате и Году рабочих профессий совет аксакалов инициировал проект "Адал азамат". Победителей наградили в семи номинациях – за трудовой вклад в развитие общества.

Лауреаты – представители разных профессий, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в развитие региона и страны в целом.

"Мы отмечаем значимую для всех дату – 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. Единство и мир в обществе были и остаются главной гарантией всех наших достижений. Все структуры Ассамблеи вносят свой неоценимый вклад в социальное и общественное развитие нашей страны. Но особое место, на мой взгляд, занимает Ақсақалдар кеңесі. Ведь аксакалы – это мудрость, ум, опыт нашего народа!" – приветствовал героев и гостей торжества аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Заместитель председателя АНК, заведующий секретариатом АНК АП РК Марат Азильханов сообщил, что более 400 крупных мероприятий запланировано в юбилейный год.

"Единство и труд – основа процветания нашего общества. Эти мероприятия направлены на то, чтобы быть среди людей, в том числе рядом с человеком труда. Сегодняшний проект, посвященный чествованию людей труда, – одно из них", – отметил он.

Лучших в своей деятельности выбрала общественная комиссия.

Главной награды удостоена ветеран труда, почетный житель Бухар-Жырауского района Несібелді Досанова. В 17 лет она начала работать дояркой и отдала почти 40 лет этому нелегкому труду. Была одной из старших в многодетной семье, и сама вырастила пятерых детей. Сегодня Несібелді-апа окружают 11 внуков и 16 правнуков. У долгожительницы немало наград, а самыми ценными она считает два ордена Трудового Красного Знамени.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Обладателем номинации "Ерен еңбек иесі" стал горняк полный кавалер "Шахтёрской славы" Нурлан Сатмагамбетов.

"Во время Великой Отечественной войны моя бабушка работала в шахте, добывала уголь, взяв на себя мужской труд. Я после армии отучился в училище и начал работать на шахте "Стахановская". И вот уже 36-й год тружусь под землей. Сейчас возглавляю бригаду проходчиков на шахте имени Т. Кузембаева. Передаю свой опыт молодым рабочим. Приятно, что сегодня наградили, не ожидал. Наша бригада многонациональная: в ней 37 человек, и все разных народов", – рассказал о себе лауреат.

В номинации "Ержүрек құтқарушы" отметили спасателя Магарби Бузуркаева. Заместитель начальника пожарной части № 10 Караганды руководил тушением пожара при взрыве газовой цистерны на предприятии, расположенном вблизи жилых домов. Из очага вынесли 53 газовых баллона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям удалось предотвратить человеческие жертвы.

Среди награжденных также работники образования, культуры, полиции, руководитель Лиги волонтеров.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

К примеру, педагог из Темиртау Вячеслав Варзин первым в своем городе начал учить детей робототехнике, разработал авторскую программу по информатике и научно-методический комплекс по физике. Воспитал целую плеяду победителей республиканских и международных соревнований.

20-летняя студентка Карагандинского технического университета им. А. Сагинова, будущий архитектор Арина Бекпаева волонтерством занялась ещё в школе. И сейчас активно занимается добровольческой деятельностью.

На церемонию приехали председатели советов аксакалов АНК из всей республики, а также видные государственные и общественные деятели, среди которых Сәт Тоқпақбаев, Жамбыл Артыкбаев, Буркитбай Аяған, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Галым Шойкин.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

После торжественной части состоялось республиканское заседание Ақсақалдар кеңесі. Речь шла о важности воспитания молодежи, укрепления института семьи, традиционных ценностей. Участники также обсудили проект "Адал азамат", инициированный Ақсақалдар кеңесі Ассамблеи народа Казахстана.