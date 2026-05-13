Общество

Алматы запускает челлендж "Молодежь против расточительства"

Фото: акимат Алматы
В комьюнити-центрах Управления молодежной политики города Алматы стартовала серия встреч, активностей и обсуждений с молодежью в рамках проекта "Жастар ысырапшылдыққа қарсы. Үнем – Сана – Мәдениет".

Инициатива направлена на формирование среди молодых людей культуры разумного потребления, бережного отношения к ресурсам и осознанного финансового поведения. В центре внимания – такие актуальные темы, как избыточные расходы, кредиты ради имиджа, влияние социальных сетей, а также вопросы экологичности и рационального использования воды, энергии, продуктов и других ресурсов.

"В ходе встреч участники в интерактивном формате обсуждают актуальные вопросы повседневной жизни, от экономии воды и электроэнергии до осознанного отношения к финансам, отказа от кредитов ради показных расходов и культуры "жизни напоказ" в социальных сетях. Сегодня тренинг был построен на работе с тематическими карточками, объединенными в три ключевых блока: "Үнем" (бережливость), "Сана" (осознанность, рациональность) и "Мәдениет" (культура). Участники анализировали реальные жизненные ситуации и предложили конкретные решения, которые можно применять уже сегодня", – подчеркнула и. о. директора Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы, председатель ОФ "QAMQOR CHARITY" Багдат Анарбаева.

В ходе встреч участники обсуждают повседневные привычки и их влияние на личное благополучие и общество в целом, делятся мнениями и формируют собственное отношение к вопросам потребления и ответственности.

"Сегодня особенно важно формировать у молодежи понимание, что бережливость – это не ограничение, а показатель зрелости и осознанности. Это новая культура, которая напрямую влияет на качество жизни", – отметили в Управлении молодежной политики города Алматы.

По словам самих участников, подобные обсуждения помогают переосмыслить привычные модели поведения и взглянуть на вопросы расходов и потребления с новой стороны.

"Мы часто не задумываемся, на что тратим деньги и ресурсы. Здесь приходит понимание, что многое можно изменить уже сейчас, с простых ежедневных решений", – поделился один из участников.

Активисты Комьюнити центров уже передали эстафету челленджа вузам и колледжам. Проект будет реализован на базе учебных заведений и молодежных центров Алматы и охватит широкий круг молодежи города.

Ключевая идея инициативы – показать, что современная молодежь выбирает осознанность, рациональность и ответственность вместо показного потребления и расточительства.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
