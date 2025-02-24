#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.47
525.83
5.68
Общество

Как разоблачают кибермошенников в Казахстане

Как разоблачают кибермошенников рассказали в Генпрокуратуре РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 18:33 Фото: pixabay
В Генеральной прокуратуре РК рассказали, что в 2024 году зафиксировано свыше восьми тыс. звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников, сообщает Zakon.kz.

В главном надзорном ведомстве отметили, что, поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано восемь ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении казахстанцев.

Принимается целый комплекс других мер. Запущен Антифрод-центр при НацБанке по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.

По инициативе прокуратуры при содействии акиматов приобретены современные программные обеспечения, позволяющие выявлять киберпреступников.

"Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств. Органы следствия ориентированы на разъяснение потерпевшим о порядке взыскания с "дропов" причиненного им ущерба в порядке гражданского судопроизводства (ст. 953 ГК). В 2024 году с "дропперов" уже взыскано более одного млрд тенге по 800 искам".Генеральная прокуратура РК

В целях немедленной блокировки лжезвонков прокуратурой совместно с киберполицией, АО "Казахтелеком" и другими операторами связи заключен соответствующий меморандум.

"В рамках данного проекта заблокировано более 19 тыс. мошеннических звонков, выявлено 100 устройств "СИМ-бокс", используемых при интернет-мошенничествах, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 млн тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан".Генеральная прокуратура РК

Полиция Алматы заявила, что по городу участились случаи обмана среди пенсионеров. Стражи порядка настоятельно рекомендуют казахстанцам обучить своих пожилых родственников основам безопасности.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Поделиться новостью
Читайте также
Какую погоду принесут в Казахстан циклоны и связанные с ними фронтальные разделы
Общество
18:01, Сегодня
Какую погоду принесут в Казахстан циклоны и связанные с ними фронтальные разделы
Готовность к паводкам и реновация жилья: интервью с акимом Акмолинской области
Общество
17:47, Сегодня
Готовность к паводкам и реновация жилья: интервью с акимом Акмолинской области
Казахстанцам рассказали о новом вознаграждении до 15 млн тенге
Общество
17:23, Сегодня
Казахстанцам рассказали о новом вознаграждении до 15 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: