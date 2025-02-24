Как разоблачают кибермошенников в Казахстане

В Генеральной прокуратуре РК рассказали, что в 2024 году зафиксировано свыше восьми тыс. звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников, сообщает Zakon.kz.

В главном надзорном ведомстве отметили, что, поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано восемь ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении казахстанцев.

Принимается целый комплекс других мер. Запущен Антифрод-центр при НацБанке по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.

По инициативе прокуратуры при содействии акиматов приобретены современные программные обеспечения, позволяющие выявлять киберпреступников.

"Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств. Органы следствия ориентированы на разъяснение потерпевшим о порядке взыскания с "дропов" причиненного им ущерба в порядке гражданского судопроизводства (ст. 953 ГК). В 2024 году с "дропперов" уже взыскано более одного млрд тенге по 800 искам". Генеральная прокуратура РК

В целях немедленной блокировки лжезвонков прокуратурой совместно с киберполицией, АО "Казахтелеком" и другими операторами связи заключен соответствующий меморандум.

"В рамках данного проекта заблокировано более 19 тыс. мошеннических звонков, выявлено 100 устройств "СИМ-бокс", используемых при интернет-мошенничествах, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 млн тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан". Генеральная прокуратура РК

Полиция Алматы заявила, что по городу участились случаи обмана среди пенсионеров. Стражи порядка настоятельно рекомендуют казахстанцам обучить своих пожилых родственников основам безопасности.