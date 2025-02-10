#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
511.18
530.6
5.28
Общество

Кибермошенники нацелились на пожилых казахстанцев

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:05 Фото: freepik
Полиция Алматы выступила с важным обращением. Согласно нему, по городу участились случаи обмана среди пенсионеров. Стражи порядка настоятельно рекомендуют казахстанцам обучить своих пожилых родственников основам безопасности, сообщает Zakon.kz.

Как правило, мошенники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и сообщают о проведении важной спецоперации.

В таких разговорах злоумышленники упорно требуют выполнять свои указания и не обсуждать ситуацию с кем-либо.

"В результате пожилые люди теряют свои сбережения, а иногда даже вынуждены оформлять кредиты, якобы по просьбе мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана". Глава Управления по противодействию киберпреступлениям ДП Алматы Анес Калдыбаев

Также правоохранители обратили внимание на способы, которыми мошенники пытаются обмануть граждан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:05
Казахстанцев шантажируют новым наказанием: кому верить
, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:05

К примеру, если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов или другими государственными структурами и просят продиктовать SMS-коды или другую личную информацию, немедленно завершите разговор и заблокируйте номер, а затем сообщите о происшествии в ближайший правоохранительный орган.

"Никогда не передавайте свои личные данные или данные о банковских счетах третьим лицам. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют ваши данные по телефону. Не передавайте другим лицам свои банковские карты и не сдавайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника".Анес Калдыбаев

Кроме того, если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаев это мошенники.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:05
КНБ не собирается помогать обманутым казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:05

"Будьте бдительны, сохраняйте свои сбережения и не попадайтесь на уловки мошенников", – сказано в заключительной части заявления.

Ранее казахстанцев предупреждали о новом виде мошенничества. Так, предприимчивые мошенники предлагают казахстанцам пройти опрос и получить рюкзак от известного спортивного магазина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Алматы и Шымкент накроют туман с морозом до –12°С
Общество
16:12, Сегодня
Алматы и Шымкент накроют туман с морозом до –12°С
Берик Асылов: Каждый ребенок должен расти в безопасности
Общество
16:03, Сегодня
Берик Асылов: Каждый ребенок должен расти в безопасности
К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление
Общество
15:38, Сегодня
К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: