Кибермошенники нацелились на пожилых казахстанцев
Как правило, мошенники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и сообщают о проведении важной спецоперации.
В таких разговорах злоумышленники упорно требуют выполнять свои указания и не обсуждать ситуацию с кем-либо.
"В результате пожилые люди теряют свои сбережения, а иногда даже вынуждены оформлять кредиты, якобы по просьбе мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана". Глава Управления по противодействию киберпреступлениям ДП Алматы Анес Калдыбаев
Также правоохранители обратили внимание на способы, которыми мошенники пытаются обмануть граждан.
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К примеру, если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов или другими государственными структурами и просят продиктовать SMS-коды или другую личную информацию, немедленно завершите разговор и заблокируйте номер, а затем сообщите о происшествии в ближайший правоохранительный орган.
"Никогда не передавайте свои личные данные или данные о банковских счетах третьим лицам. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют ваши данные по телефону. Не передавайте другим лицам свои банковские карты и не сдавайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника".Анес Калдыбаев
Кроме того, если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаев это мошенники.
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"Будьте бдительны, сохраняйте свои сбережения и не попадайтесь на уловки мошенников", – сказано в заключительной части заявления.
Ранее казахстанцев предупреждали о новом виде мошенничества. Так, предприимчивые мошенники предлагают казахстанцам пройти опрос и получить рюкзак от известного спортивного магазина.