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Общество

В Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:39 Фото: pexels
Первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев 25 февраля 2025 года рассказал, как можно снизить риски дорожно-транспортных происшествий с участием такси, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что отдельного внимания в Казахстане требуют перевозчики такси.

"Таксисты находятся без сна и отдыха на дорогах. Это не официальные такси, а работающие через цифровые платформы "Яндекс", "Индрайвер" и так далее. Они не проходят ежедневный медосмотр, техническое состояние транспорта не проверяется, не контролируется время отдыха. В результате с участием водителей такси в прошлом году было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранен – 201", – заявил Руслан Алькенев.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане законодательно ввели лицензирование перевозчиков такси, в России с 2023 года принят закон о такси, в Азербайджане и США осуществляют контроль за перевозчиками такси, лицензируя эту деятельность.

"Учитывая накопившиеся проблемы, необходимо ужесточить требования к перевозчикам, сделать обязательным предрейсовый осмотр, наличие предметов первой помощи, обязать проходить техосмотр не реже двух раз в год, контроль сна и отдыха водителей, на случай грубых нарушений ПДД приостанавливать действие разрешительных документов на перевозку такси. Также предлагается оцифровать реестр таксистов, а в случае злостных нарушений ПДД – исключать водителей из этого реестра, тем самым прекращая его деятельность", – предложил Руслан Алькенев.

Ранее он напомнил, что в Казахстане изменили методику регистрации дорожно-транспортных происшествий. В итоге из тени выведено и поставлено на учет свыше 7 тыс. укрытых от учета ДТП за три последних года.

Мадина Мамырханова
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