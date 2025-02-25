В Казахстане выявили более 7 тыс. укрытых ранее от учета ДТП

Первый заместитель председателя комитета по правой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Руслан Алькенев 25 февраля 2025 года озвучил причины высокой аварийности на дорогах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил об изменении методики регистрации дорожно-траснпортных происшествий (ДТП).

"В первую очередь совместно с МВД было принято решение сначала показать реальную картину безопасности дорожного движения. Для этого совместно была выработана новая форма отчетности, которая приобрела расширенный характер. Были включены дополнительные показатели. В результате из тени выведены происшествия, которые ранее из-за отсутствия единой практики не учитывались. Совместно с МВД выявлено и поставлено на учет свыше 7 тыс. укрытых от учета ДТП за три последних года. Больше всего зафиксировано по Алматы и Шымкенту, а также Алматинской области. Все это было выявлено в результате совместных сверок между Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения", – сообщил спикер.

Для автоматизации таких сверок планируется интегрироваться с Минздравом, чтобы получать оперативные сведения о поступлении пострадавших в результате ДТП.

Спикер также отметил, что в 2024 году Казахстан потерял в ДТП более двух тысяч граждан, а за последние десятилетия на дорогах погибли свыше 23 тыс. человек. Это сопоставимо с численностью населения города Жетысай Туркестанской области.

Причинами высокой аварийности, по его словам, является недисциплинированность участников дорожного движения, включая и пешеходов, недостаточность принимаемых мер по созданию безопасной дорожно-транспортной инфраструктуры, а также слабая профилактика и информационно-разъяснительная работа среди населения, в том числе среди учащихся, о важности соблюдения правил дорожного движения (ПДД).

Уровень травматизма и смертности, добавил он, также зависят от скоростного режима. Отмечается, что каждый третий человек погиб в ДТП из-за превышения скорости.

Днем ранее сообщалось, что на западе Казахстана произошла жуткая авария: там погибли три человека.