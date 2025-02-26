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Общество

"Пилотные" соцвзносы – госорганы разъяснили, когда средства поступят на счета таксистов

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 09:12 Фото: pexels
В редакцию обратились водители, работающие на одной из популярных платформ в Казахстане. Они столкнулись с проблемой зачисления социальных взносов, уплачиваемых компанией на лицевые счета ИП. Zakon.kz обратился в государственные органы за разъяснением ситуации.

Как рассказали в Комитете госдоходов Минфина РК, в 2023 году запущен пилотный проект по платформенной занятости совместно с компанией "Яндекс Такси". За зарегистрированных водителей налоги с полученных доходов автоматически проводила сама система. Преимуществом для таксистов стало снижение соцплатежей до 1%. Кроме того, как показывает практика, чем проще оплачивать налоги, тем меньше тех, кто от них уклоняется.

"Согласно проекту, оператор интернет-платформы – налоговый агент по удержанию и уплате индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с доходов индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения "E-Salyq Вusiness". Согласно правилам, утвержденным приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30.09.2024 года №392, удержанные (начисленные) суммы социальных платежей перечисляются оператором безналичным способом через банки второго уровня на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан" с соблюдением требований Закона РК "О платежах и платежных системах", – говорится в ответе КГД МФ РК.

Вместе с тем в комитете отметили, что в январе 2025 года осуществлен переход платежных систем Казахстана на международные форматы ISO 20022, но с доработкой информационных систем банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, КГМ и Госкорпорации. В рамках этого перехода разработчиками информационных систем Государственной корпорации были допущены ошибки, которые повлекли некорректную передачу Госкорпорацией сумм, перечисленных за ИП водителей.

В результате суммы, подлежащие отражению в лицевых счетах водителей такси, были неверно разнесены по счетам.

При этом, как добавили в КГД МФ РК, разработчики информационных систем Государственной корпорации совместно с комитетом сейчас устраняют допущенные ошибки.

"Реестры уплаченных сумм будут повторно переданы в Комитет фактической датой уплаты, в связи с чем пени за несвоевременную уплату водителям начисляться не будут", – добавили в КГД МФ РК.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подтвердили Zakon.kz, что суммы обязательных социальных взносов (ОПВ, СО, ВОСМС) водителей были успешно приняты и перечислены в сроки, установленные нормативно-правовыми актами.

"Участники платежных систем урегулировали все неправильно обработанные зачисления, которые возникли в работе элементов инфраструктуры. На сегодняшний день сведения по социальным платежам успешно зачислены на лицевые счета ИП водителей", – подчеркнули в МТСЗН РК.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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