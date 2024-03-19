Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение

В Казахстане появился новый вид мошенничества – рассылки от якобы высокопоставленных государственных служащих. Корреспондент Zakon.kz обратился в уполномоченные органы за разъяснением ситуации.

Необычные сообщения казахстанцам поступают в мессенджере WhatsApp с различных номеров, зарегистрированных в России. Авторы в рассылках представляются полномочным представителем президента Казахстана в России.

О случившемся читатели рассказали редакции, приложив скриншоты чатов.

"Здравствуйте, …, вас беспокоит полномочный представитель президента Токаева в правительстве России. Перезвоните мне, пожалуйста, по WhatsApp. Контроль министра Такиева", – говорится в одной из таких рассылок.

Фото: Zakon.kz

Сегодня на брифинге в правительстве глава Минфина Мади Такиев прокомментировал рассылку с упоминанием его фамилии.

"Это фейковая информация. Вы сами прекрасно знаете, что обострилась ситуация с фейковыми рассылками. Мы открыты, все телефоны наши есть. Если будут такие случаи, то обращайтесь к нам. Но это фейк", – уточнил Мади Такиев.

Фото: Zakon.kz

В Министерстве внутренних дел на запрос редакции ответили, что в последнее время действительно участились случаи массовых фейковых рассылок в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

"Как это работает: мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки, которая может содержать разную информацию – просьбу проголосовать за ребенка в конкурсе, принять участие в розыгрыше призов или какой-нибудь опросник. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунту в мессенджере. Далее с аккаунта потерпевших рассылают текст с просьбой занять деньги, а для их получения используют счета третьих лиц", – объяснили в МВД.

В ведомстве добавили, что в большинстве случаев получатели таких писем считают, что это реальная просьба, и переходят по фейковым ссылкам. В связи с этим МВД призывает граждан быть более бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их "отправили" родственники или знакомые.

"При получении таких писем рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем по другим каналам связи. В случае, если вы все же открыли ссылку, то проверьте наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно зайти в "настройки", далее в "связанные устройства" (в Telegram – "устройства"), там будут отображены параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства нужно выйти из сессии", – уточнили в МВД.

Такую процедуру в МВД рекомендуют проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты.

По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрировали почти 44,8 тыс. случаев мошенничества. Число жертв таких преступлений также растет. В 2022 году в статистику попали 43,2 тыс. человек, в 2023-м – 46,8 тыс. казахстанцев. К слову, около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн.