Что нужно сделать казахстанцам прямо сейчас при блокировке банковского счета
В пресс-службе Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 26 марта 2026 года рассказали об одной неприятной ситуации – блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцев призвали не паниковать и предоставили им инструкцию, что делать прямо сейчас.
"Когда пытаетесь оплатить покупку или перевод, а приложение банка выдает "Ограничение по счету". Часто причина – налоговая задолженность или не сданная вовремя отчетность. Вместо того чтобы дозваниваться в колл-центры или ехать в управление госдоходов, воспользуйтесь SalyqBot в Telegram. Это самый быстрый способ во всем разобраться".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Как бот поможет разблокировать счета?
Узнать причину: Введите свой ИИН в боте, и он покажет, есть ли у вас налоговая задолженность. Часто счет блокируют из-за копеечной пени, о которой вы даже не знали.
Проверить наличие распоряжений: В разделе сервисов можно проверить, выставлял ли орган госдоходов (КГД) официальное распоряжение о приостановлении операций по вашим счетам.
Оплатить долг на месте: Бот выдает точные реквизиты и суммы. Как только оплата пройдет и информация обновится в базе, счета разблокируются автоматически (обычно это занимает от нескольких часов до суток после зачисления денег).
Пошаговый план действий в SalyqBot:
- Найдите в Telegram: @SalyqBot.
- Нажмите "Старт" и пройдите простую регистрацию по номеру телефона.
- Выберите раздел "Налоговая задолженность".
- Если долг есть – оплатите его через банковское приложение по указанным в боте данным.
"Важно: бот работает 24/7. Вам не нужно ждать открытия налоговой в понедельник утром, чтобы просто понять, за что прилетел "блок".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
