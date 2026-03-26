Что нужно сделать казахстанцам прямо сейчас при блокировке банковского счета

В пресс-службе Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 26 марта 2026 года рассказали об одной неприятной ситуации – блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев призвали не паниковать и предоставили им инструкцию, что делать прямо сейчас.

"Когда пытаетесь оплатить покупку или перевод, а приложение банка выдает "Ограничение по счету". Часто причина – налоговая задолженность или не сданная вовремя отчетность. Вместо того чтобы дозваниваться в колл-центры или ехать в управление госдоходов, воспользуйтесь SalyqBot в Telegram. Это самый быстрый способ во всем разобраться". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Как бот поможет разблокировать счета?

Узнать причину: Введите свой ИИН в боте, и он покажет, есть ли у вас налоговая задолженность. Часто счет блокируют из-за копеечной пени, о которой вы даже не знали.

Проверить наличие распоряжений: В разделе сервисов можно проверить, выставлял ли орган госдоходов (КГД) официальное распоряжение о приостановлении операций по вашим счетам.

Оплатить долг на месте: Бот выдает точные реквизиты и суммы. Как только оплата пройдет и информация обновится в базе, счета разблокируются автоматически (обычно это занимает от нескольких часов до суток после зачисления денег).

Пошаговый план действий в SalyqBot:

Найдите в Telegram: @SalyqBot. Нажмите "Старт" и пройдите простую регистрацию по номеру телефона. Выберите раздел "Налоговая задолженность". Если долг есть – оплатите его через банковское приложение по указанным в боте данным.

"Важно: бот работает 24/7. Вам не нужно ждать открытия налоговой в понедельник утром, чтобы просто понять, за что прилетел "блок". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

