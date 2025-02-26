Для музыкантов и других творческих людей оцифруют процедуру выплаты вознаграждений

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 26 февраля 2025 года на заседании правительства анонсировал оцифровку процедуры выплаты вознаграждений авторам, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что события осени 2024 года, когда казахстанская музыка исчезла с платформ Meta, показали недостатки сферы коллективного управления. Многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведений на этой платформе.

"Требуется цифровизация этого направления. Планируется авторам и иным правообладателям дать возможность в онлайн-формате прослеживать все этапы использования произведения: от заключения договоров, сбора, распределения и до выплат вознаграждений", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Он добавил, что в целом прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, аналитики и отчетности (по объектам, внесенным в госреестры).

Также планируется совершенствование поисковых систем по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности. Кроме того, будет разработано мобильное приложение для авторов и правообладателей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане возник скандал, связанный с исчезновением песен казахстанских авторов из Instagram. Выяснилось, что многие авторы не получали вознаграждения за свое творчество.

