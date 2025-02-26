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Общество

Виртуальную аутопсию внедрят в Казахстане

Министерство юстиции Республики Казахстан, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 26 февраля 2025 года на заседании Правительства анонсировал внедрение виртуальной аутопсии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что суть процедуры состоит в применении компьютерной томографии для исследований трупов.

"Исследование позволит избежать обязательного вскрытия трупа, что, в том числе, поможет избежать противоречия с национальными и религиозными традициями", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Кроме того, министр отметил, что требуется разработка новой версии информационной системы "Е-сараптама 2.0" с использованием искусственного интеллекта, так как действующая система не отвечает современным требованиям, в том числе в части интеграции с другими информационными системами и оборудованием.

"Это позволит отслеживать действия эксперта при производстве исследования, а также предупреждать о возможных отклонениях при исследованиях, действиях и бездействиях эксперта. Будет предусмотрена функция, которая позволит проводить исследования в самой системе и исключить ошибки человеческого фактора", – отметил глава Минюста.

О других мерах по повышению доступности и качества предоставляемых услуг Министерства юстиции можно узнать здесь.

Бауыржан Муканов
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