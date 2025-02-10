Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения

Министр здравоохранения приказом от 3 февраля 2025 года установил величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, в рамках предельной величины, установленной Правительством РК", сообщает Zakon.kz.

"Установить величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год в рамках предельной величины на осуществление деятельности Фонда 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2024 год в размере 1,32%. До корректировки она составляла 1,18%.