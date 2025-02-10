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Право

Фонду медстрахования установили ставку комиссионного вознаграждения

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 3 февраля 2025 года установил величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, в рамках предельной величины, установленной Правительством РК", сообщает Zakon.kz.

"Установить величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год в рамках предельной величины на осуществление деятельности Фонда 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", - говорится в документе. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения на 2024 год в размере 1,32%. До корректировки она составляла 1,18%.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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