Олжас Бектенов анонсировал меры по подготовке к паводковому периоду

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провел республиканское совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП "Казгидромет", погода в феврале ожидается теплой, с осадками и перепадами температуры, из-за чего возможна ледяная корка.

В марте прогнозируется потепление и обильные осадки, что увеличивает риск паводков.

По данным Министерства экологии и водных ресурсов, показатели влагозапасов в пределах и больше нормы наблюдаются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Абайской и Жетысуской областях, в западных частях Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей и в горно-предгорных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей.

Вместе с тем глубина промерзания почвы в ряде регионов меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь, как уточнил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, с текущего года, кроме обобщенного гидрологического прогноза на период половодья, выпускаются детализированные справки-консультации по каждой области отдельно.

Фото: primeminister.kz

В них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления паводков с указанием конкретных населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Также предоставляется информация об ожидаемых объемах талых вод на территориях, не охваченных гидрологическим мониторингом, на основе данных метеостанций.

О внедрении цифровых решений на примере новой информационной системы прогнозирования паводков Tasqyn проинформировал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков.

Моделирование разливов по ней ведется на 142 гидропостах по 128 участкам рек. Кроме того, автоматизирована оперативная сводка по сбросам воды с водохранилищ и проведена интеграция с глобальной системой оповещения о наводнениях GloFAS, которая позволяет получать ранние уведомление о рисках.

О готовности гидротехнических сооружений страны доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Фото: primeminister.kz

По итогам проведенных обследований на сегодня восстановлено 74 объекта, 46 – на стадии ремонта, по 18 разработана ПСД. Выполнена очистка более 1 тыс. км каналов, свыше 153 тыс. км русел рек, включая участки стратегического значения, проведены ремонтные работы на 205 объектах.

В 2024 году была завершена реконструкция Актюбинского водохранилища объемом 245 млн куб. м. На стадии завершения – восстановление 59 защитных дамб протяженностью 312,4 км. Для всех крупных водохранилищ составлены расчеты режима работы по сбросу. В рамках трансграничного сотрудничества ведется активное взаимодействие с сопредельными странами для обеспечения устойчивого водопользования и предотвращения ЧС в паводковый период.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, на сегодня в паводкоопасной зоне находятся 1 223 населенных пункта. Для их защиты возведено 576 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 822 км дренажных систем, каналов и арыков.

Фото: primeminister.kz

Установлено и заменено 960 водопропускных сооружений на автомобильных и ж/д сообщениях. На опасных участках 74 рек проведены работы по дноуглублению на площади порядка 500 км, берегоукреплению и очистке русел. Вместе с тем не во всех регионах превентивные мероприятия завершены в полном объеме. Это было выявлено в ходе совместных проверок Аппарата правительства и МЧС. Контроль осуществляется Комитетом предупреждения ЧС, который будет принимать соответствующие меры, вплоть до административной ответственности акимов.

Как отмечено на сайте главы государства, премьер-министр поднял вопросы прохождения паводкового периода в Кызылординской области с учетом угроз, связанных с повышенными сбросами воды из Шардаринского водохранилища и частичного ледостава на реке Сырдарья.

Внимание было также акцентировано на Атырауской и Костанайской областях, где имеются риски. По данным вопросам заслушаны акимы регионов. С комментарием выступил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Фото: primeminister.kz

"О полной готовности к паводковому периоду говорить еще рано. Есть ряд проблем, решения по которым до сих пор не приняты. Особенно это касается регионов с повышенными рисками подтопления. Сейчас, в первую очередь, следует проверить степень готовности населенных пунктов к паводкам. Поручаю создать региональные комиссии, в рамках которых нужно посетить каждый населенный пункт, изучить существующие риски и принять необходимые меры. Все акимы несут персональную ответственность, поэтому должны активизировать работу и принять исчерпывающие меры по реализации намеченных противопаводковых мероприятий". Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

По итогам совещания премьер-министр поручил:

акиматам регионов – до 1 марта подготовить все ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков. Заблаговременно обеспечить вывоз снега из населенных пунктов, подготовить водоотводные каналы и арыки, провести расчистку ливневых канализаций. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены дамбами. Поручено подготовить запасы продуктов питания, ГСМ, лекарств и других средств жизнеобеспечения, заблаговременно провести взрывные работы на реках там, где это требуется;

– до 1 марта подготовить все ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков. Заблаговременно обеспечить вывоз снега из населенных пунктов, подготовить водоотводные каналы и арыки, провести расчистку ливневых канализаций. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены дамбами. Поручено подготовить запасы продуктов питания, ГСМ, лекарств и других средств жизнеобеспечения, заблаговременно провести взрывные работы на реках там, где это требуется; Министерству водных ресурсов и ирригации – с учетом прогнозных данных определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости заблаговременно принять меры по безопасному сбросу воды. Совместно с приграничными государствами организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных водоемах;

– с учетом прогнозных данных определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости заблаговременно принять меры по безопасному сбросу воды. Совместно с приграничными государствами организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных водоемах; Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МЧС и другими госорганами – использовать потенциал информационной системы Tasqyn для определения и прогнозирования действий по проведению противопаводковых работ в возможных зонах подтоплений;

совместно с МЧС и другими госорганами – использовать потенциал информационной системы Tasqyn для определения и прогнозирования действий по проведению противопаводковых работ в возможных зонах подтоплений; Министерству по чрезвычайным ситуациям – обеспечить оперативную готовность сил и средств гражданской защиты к реагированию. Отработать алгоритмы привлечения спасательных группировок, в том числе переброски воздушными судами, совместно с МВД – вопросы своевременной эвакуации граждан в случае угрозы подтопления. Также нужно проверить готовность эвакопунктов и техники, предназначенных для эвакуации людей;

– обеспечить оперативную готовность сил и средств гражданской защиты к реагированию. Отработать алгоритмы привлечения спасательных группировок, в том числе переброски воздушными судами, совместно с МВД – вопросы своевременной эвакуации граждан в случае угрозы подтопления. Также нужно проверить готовность эвакопунктов и техники, предназначенных для эвакуации людей; государственным органам необходимо проанализировать действующее законодательство и при необходимости внести соответствующие поправки. Кроме того, поручено создать республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков по аналогии с прошлым годом.

В заключительной части совещания премьер-министр поручил акимам и ведомствам завершить подготовку к паводковому сезону к началу марта.

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Стоит отметить, что 5 февраля 2025 года Чингис Аринов отметил, что в зоне вероятного подтопления находятся 1223 населенных пункта по стране.