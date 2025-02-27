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Общество

Алматинец отправил "сотрудникам банка" 11 раз по 500 тысяч

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 14:55 Фото: Zakon.kz
61-летнего жителя Алматы обманули на 5,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 27 февраля в пресс-службе ДП Алматы, сначала мужчине позвонили якобы из коммунального предприятия. И, под предлогом замены счетчика, попросили сообщить смс-код.

"Далее криминальное действо развивалось по "классическому сценарию": мужчине сообщили о попытке оформления на его имя кредитов и попросили все сбережения перевести на "безопасный" счет. В итоге потерпевший 11 раз отправил преступникам по 500 тыс. тенге. Подозреваемые были вычислены и задержаны в ходе оперативных и специальных мероприятий. Минувшим вечером их задержали в так называемом офисе. Шестеро мужчин в возрасте от 19 до 29 лет. В ходе обыска помещения изъяты сотовые телефоны, сим-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета денежных средств", – рассказал заместитель начальника Управления полиции Ауэзовского района Толеу Мархамедов.

Подозреваемые обманывали граждан под видом коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, банков второго уровня и НАО "Правительство для граждан".

Действиям каждого задержанного будет дана правовая оценка.

В начале февраля казахстанка и вовсе продала две квартиры и машину, чтобы отдать мошенникам 53 млн тенге. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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