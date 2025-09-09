Молодой алматинец унес из дома родительские миллионы после переписки в интернете

21-летний житель Алматы попал под действие мошенников и чуть не лишил семейство денег и имущества на 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек ушел из дома, прихватив с собой золотые изделия и сбережения. Он не выходил на связь несколько часов и родители, найдя подозрительную переписку в его компьютере, обратились в полицию.

"Мы заметили, что сын в переписке с неизвестными, они заставляли его переводить деньги. Забили тревогу и сразу пошли в полицию", – рассказал отец молодого человека.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали, что парень находился под влиянием интернет-мошенников. По их указаниям он пошагово выполнял действия по переводу денег. Общая сумма, которой он мог лишиться, превысила 4 миллиона тенге. Благодаря своевременным действиям полицейских удалось сохранить сбережения семьи.

"Мошенники все чаще используют психологическое давление и обман, втягивая граждан в опасные схемы. Важно вовремя реагировать и обращаться в полицию при малейших подозрениях. В данном случае мы оперативно установили местонахождение юноши и пресекли противоправные действия. Сейчас ведутся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к мошенничеству", – рассказал оперативный дежурный Управления полиции Алмалинского района Адилет Слямбаев.

В другом случае мошенники убедили алматинку, что она участвует в спецоперации, и чуть не выудили у нее 32 млн тенге.