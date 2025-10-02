Закон и порядок: в столице прошли масштабные акции против наркоправонарушений

В столице в рамках нарратива "Закон и Порядок" при координации прокуратуры города продолжается месячник по борьбе с наркопреступностью.

В рамках масштабного проекта "Жас Үміт" во Дворце мира и согласия прошло антинаркотическое мероприятие "ZERTTEME" под девизом "ЖАСТАР ҚАРСЫ – БІЗБЕН БІРГЕ!" с участием подростков и столичной молодежи, передает официальный сайт акимата Астаны.

Встреча прошла под девизом "ЖАСТАР ҚАРСЫ – БІЗБЕН БІРГЕ!" для школьников, студентов колледжей, вузов, а также представителей этнокультурных сообществ с целью предостережения молодежи от роковых ошибок.

Фото: акимат города Астаны

Мероприятие, организованное городской прокуратурой, столичным Управлением образования и акиматом района Сарайшык, собрало студентов и учащихся 8 вузов, 20 колледжей и 10 школ.

"В Астане сформировано 16 мобильных групп, куда вошли представители прокуратуры, управлений образования, молодежной политики, а также спортсмены. Задача членов рабочей группы – проводить и принимать участие во встречах с учащимися школ города и студентов вузов и сузов. На сегодняшний день ими проведено около 40 информационно-разъяснительных мероприятий с охватом более 40 тысяч учащихся. Сегодня нами проводится очередная работа, которая направлена на формирование устойчивого и негативного отношения к пагубным привычкам у подростков и молодежи, а также на повышение их социально-правовой грамотности". Главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних Управления образования Астаны Гульсум Хасенова

Фото: акимат города Астаны

Участникам встречи правоохранители показали тематический видеоролик о пагубном влиянии наркотиков и опасности быть втянутым в наркобизнес.

"С начала года столичной прокуратурой реализуется проект "Жас Үміт", направленный на профилактику правонарушений среди подростков. Вместе с тем в рамках профилактики наркомании в Астане был проведен месячник, в рамках которого проведены различные мероприятия, где принимали участие известные блогеры, которые вместе с нами рассказывали своим ровесникам о пагубных привычках, а также в течение месяца проводили спортивные мероприятия. Нами проводится активная работа с акиматом города. С участием местных исполнительных органов нами проведено более 100 мероприятий. Кроме образовательных организаций нами проводится информационно-разъяснительная работа в местах скопления людей – это столичные рынки, где встречаются факты правонарушений. Наша цель донести до аудитории, что перед законом все равны". Заместитель начальника Управления уголовного преследования прокуратуры Астаны Нурсултан Кудабаев

Фото: акимат города Астаны

Такие мероприятия, как реализуемый в столице антинаркотический месячник, играют важную роль в повышении уровня информированности населения, укреплении доверия между полицией и обществом, а также в совместной борьбе с наркопреступностью и другими угрозами общественной безопасности.

Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива "Закон и Порядок", предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества.