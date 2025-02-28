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Общество

Какие специальности могут исчезнуть на фоне развития искусственного интеллекта

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:38 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе парламентских слушаний в Сенате 28 февраля рассказала об угрозах для рынка труда на фоне внедрения искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мурат Кадырбек привел слова экспертов, согласно которым развитие IT-технологий неизбежно приведет к реорганизации рынка труда. В этой связи он поинтересовался, какие направления рынка труда будут охвачены искусственным интеллектом и какие технические специальности будут сокращены на этом фоне.

"Мы провели исследование влияния на рынок труда автоматизации, роботизации и внедрения ИИ. Провели исследование в двух направлениях. Мы, во-первых, рассмотрели функции, которые трансформируются и исчезнут с рынка труда. И плюс рабочие места. И получается, что порядка 29% функций полностью уйдут и не будут востребованы у работников. Более, наверное, 13% – это как раз-таки сокращение рабочих профессий. Вы спрашивали, в каких отраслях это будет? Медицина, сфера информационно-коммуникационных технологий и финансовая сфера", – сказала Светлана Жакупова.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии.

Мадина Мамырханова
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