Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

В среду, 5 марта 2025 года, по всей территории Казахстана временно остановят ретрансляцию телерадиоканалов. Об этом предупредил национальный оператор АО "Казтелерадио", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным "Казтелерадио", планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся ежеквартально. Это необходимо для бесперебойного и качественного телерадиовещания.

"5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана". Пресс-служба АО "Казтелерадио"

В заключительной части обращения казахстанцев заранее поблагодарили за понимание и принесли извинения за временные неудобства.

Ранее приостановление телерадиовещания из-за планово-профилактических работ планировали осуществить 29 ноября 2024 года.