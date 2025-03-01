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Общество

Один из автобусов в Астане не будет подъезжать к Центральной мечети во время Рамазана

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 09:25 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили об изменениях в схеме движения автобусного маршрута № 43, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" рассказали, что теперь автобус не будет подъезжать к Центральной мечети в течение месяца Рамазан:

"Схему маршрута изменили временно. Пока он будет следовать прямо по улице Хусейн бен Талал".

Фото: ТОО "City Transportation Systems"

Горожан и гостей столицы попросили заранее планировать свои поездки в связи с изменениями в транспортной схеме.

1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман страны с началом месяца Рамазан. Он отметил, что весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности, и пожелал всем здоровья и благополучия.

Андрей Дюсупов
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