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Политика

Токаев поздравил мусульман страны с началом месяца Рамазан

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 07:16 Фото: akorda.kz
1 марта 2025 года на сайте Акорды появилось поздравление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев с началом месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что это особое время в духовной жизни нашего народа.

"Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан! В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама. Для нашего народа религия и традиции – неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию", – отметил президент.

Он отметил, что весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности и пожелал всем здоровья и благополучия.

Ранее Токаев поздравил Эрдогана с 71-летием.

Аксинья Титова
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