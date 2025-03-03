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Общество

Помоги ближнему своему: алматинские волонтеры поддержали ветеранов и пожилых людей

Помоги ближнему своему, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:51 Фото: акимат города Алматы
1 марта, в День благодарности, в Алматы стартовала акция "Помоги ближнему своему", проводимая в рамках общегородской кампании "Алматы – наш общий дом", которая реализуется в контексте программы "Таза Қазақстан".

Цель акции — поддержка пожилых людей. В рамках мероприятия волонтеры посетили дом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Александровича Таратунина, который живет в Турксибском районе.

Волонтеры помогли ветерану по хозяйству, провели уборку и оказали необходимую поддержку, выразив тем самым благодарность за его вклад в победу и мирную жизнь. Акция подчеркивает важность заботы о старшем поколении и укрепления социальной сплоченности в обществе.

Во время войны Николай Александрович служил в пограничных войсках, был удостоен ряда наград. Как отметил сын ветерана, его отец всегда отличался сильным характером, честностью и трудолюбием. Необходимо отметить, что Николая Александровича регулярно посещают учащиеся школы №49, которые помогают по дому, поддерживают порядок во дворе.

Фото: акимат города Алматы

Не оставляют без внимания ветерана и работники структур социальной защиты, и военнослужащие Турксибского военкомата, которые следят за его здоровьем, занимаются решением бытовых вопросов, обеспечивают медицинское обслуживание, оказывают материальную поддержку.

Сын Николая Таратунина выразил признательность волонтерам, отметив символичность проведения акции в День благодарности.

В рамках проекта "Помоги ближнему своему" алматинские волонтеры посетили и дом 90-летней Тамары Георгиевны Уфимцевой. Они также очистили двор от льда, снега, мусора.

"Дай вам Бог здоровья! Когда бы я сама все это убрала? Больше спасибо вам", – поблагодарила пенсионерка волонтеров.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, добровольцы оказали помощь пенсионеру Виктору Саковичу в ремонте и установке мебели. Виктор Михайлович – инженер-проектировщик, некоторое время назад потерял зрение. Но в сложной жизненной ситуации он один не остался.

"Это было неожиданно и приятно. Ребята работают быстро и качественно, очень вежливые. Всем спасибо", – растрогался мужчина.

Фото: акимат города Алматы

Напомним, с 1 марта по 1 апреля в Алматы пройдет масштабная кампания "Алматы – наш общий дом" в рамках программы "Таза Казахстан". Одна из целей кампании – повышение экологической культуры и формирование бережного отношения к окружающей среде среди горожан.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
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