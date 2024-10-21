Вклад в чистоту: алматинские предприниматели стали активными участниками программы "Таза Қазақстан"

В Алматы в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" с 18 октября стартовала акция "Жарқын күз", которая продлится по 24 октября.

В рамках акции проводится масштабная работа по уборке мусора на внутридомовой территории многоэтажек. Санитарной обработкой будут охвачены 700 контейнерных площадок и более 20 тыс. уличных и дворовых урн.

Осеннюю акцию поддержали предприниматели Медеуского района, которые продолжили экочеллендж "За чистотой следят все", призванный объединить бизнес-субъекты, оформившие паспорта благоустройства по новым правилам.

Фото: акимат Алматы

Один из бизнесменов Даулет Жолдасбек сообщил, что недавно оформил такой документ в соответствии с новыми требованиями.

"Мы четко разграничили участки и зоны ответственности, включая прилегающую к нашему предприятию территорию, за которую теперь несем ответственность. Нам важно поддерживать экологические акции, ведь это не только вклад в чистоту города, но и показатель ответственности бизнеса. Мы передаем эстафету предпринимателям Алмалинского района и надеемся, что такие инициативы получат поддержку во всем мегаполисе!"

Фото: акимат Алматы

В рамках акции "Жарқын күз" также усилены меры по выявлению нарушений правил благоустройства, связанных с неправильным складированием крупногабаритного мусора в неположенных местах.

За последний месяц сотрудниками управления экологии и окружающей среды Алматы совместно с Департаментом полиции в ходе рейдовых мероприятий выявлено более 20 нарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы со штрафом в размере 10-20 МРП, согласно статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Фото: акимат Алматы

Для уборки урн уже выделены спецэкипажи. Управлением развития коммунальной инфраструктуры в ходе мониторинга определены 52 участка с переполненными урнами в местах массового скопления людей. Для решения проблем усилен контроль за работой служб по санитарной очистке, введены дополнительные маршруты.

Ежедневно с 12:00 до 20:00 работают специальные экипажи на малогабаритных бортовых машинах с двумя сотрудниками. Ответственные лица закреплены за конкретными территориями, что позволяет незамедлительно реагировать на возникающие проблемы и оперативно их устранять.

Фото: акимат Алматы

Напомним, что сегодня в Алматы имеется около 33 тыс. урн, в планах приобретение новых вместительных урн согласно дизайн-коду города. В мероприятиях по уборке улиц и дворов задействовано около 1 300 человек и более 1 тыс. единиц техники.