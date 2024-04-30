"Помоги ближнему": более 800 волонтеров навели порядок в домах инвалидов и пенсионеров в Алматы

В рамках тематической недели "Өнегелі ұрпақ" республиканской экоакции "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" активно продолжается проведение мероприятий.

Третий этап "Наш город – наши горы, реки и озера" с 22 по 28 апреля 2024 года был посвящен очистке набережных русел рек и водоемов, парков, скверов и предгорий, а также массовой посадке зеленых насаждений.

На прошедшей неделе проведена массовая очистка набережных рек, озер и водоемов (реки Есентай, Малая и Большая Алматинка, Каргалинка, Боралдай, Аксай, Жарбулак, Тиксай, Карасу, Еременсай, Тастыбулак, Керен Кулак, Бекенбай, Абылгазы, Ботбайсай, Шыбынсай, Терисбулак, Бедельбай, озера Сайран и Аэропортовское, Большой Алматинский Канал, каналы М2 и М1 и др.) с участием 2680 человек. Всего в работах задействовано 408 ед. спецтехники, за неделю вывезено 20 120 куб. м мусора.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

19 апреля текущего года во всех общеобразовательных школах прошел фестиваль ландшафтного дизайна "Оазис школьного двора", в котором учащиеся 5-11-х классов посадили более 20 тыс. цветов, 430 плодовых деревьев и 200 саженцев туи. В этот же день в Наурызбайском районе более 700 человек, в том числе звезды казахстанской эстрады и представители Ассамблеи народа Казахстана, высадили 300 яблонь и 200 карагачей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

20 апреля в Бутаковском ущелье при поддержке государственного регионального природного парка "Медеу" экоактивисты и волонтеры организовали посадку 500 саженцев абрикоса. В Алатауском районе депутаты маслихата города Алматы, представители республиканских общественных объединений Совет генералов и Совет офицеров высадили 300 саженцев яблони в честь 100-летия Героя Советского союза, "Халық қаһарманы" Сагадата Нурмагамбетова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

21 апреля на уборку прилегающих территорий вышли более 1 тыс. сотрудников пожарных частей. 22 апреля уборку территорий парка "Южный" организовали около 100 представителей этнокультурных объединений города. 23 апреля в Наурызбайском районе на территории общеобразовательных школ было высажено более 2 тыс. тюльпанов.

Продолжается акция "Помоги ближнему", в рамках которой оказывается помощь инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам в проведении уборки сада и дворовой территории, покраске заборов, скамеек и лестниц, обрезке деревьев, выносе мусора. В акции задействован 841 волонтер, на сегодня оказана помощь 128 гражданам.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Активно участвует в кампании "Алматы – наш общий дом" молодежь города. Молодежными объединениями проведено 57 мероприятий с охватом 93 тыс. человек, собрано свыше 1,2 тонны мусора, посажено 500 зеленых насаждений, проведена санитарная очистка девяти исторических памятников и пяти парков.

Силами студенческой молодежи вузов (КазНУ им. аль-Фараби, ЕТУ, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, АУЭС, КазНПУ им. Абая, КазАДИ им. Л. Б. Гончарова, КБТУ, АГЭУ, ЕТУ, АТУ, КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова) благоустроено и очищено 17 тыс. кв. м территории.

На третьей неделе кампании успешно прошла акция "Чистые фасады". Более 1600 коммерческих организаций, включая промышленные предприятия, крупные ТРЦ, БЦ, гостиницы, рынки, супермаркеты, аптеки, продовольственные магазины и др., очистили фасады своих объектов, отмыли окна и витражи, привели в порядок вывески и рекламные щиты, убрали мусор и благоустроили прилегающие территории. Помимо объектов бизнеса, были очищены фасады административных зданий коммунальной собственности (гособъекты) и частных жилых домов (силами КСК и ОСИ).

Завершилась неделя общегородской акцией "Алматы – город-сад", в ходе которой на 32 локациях высажено более 8,2 тыс. зеленых насаждений, в том числе 4515 плодовых, 1090 лиственных деревьев и 2600 кустарников.

С начала кампании (с 8 апреля) в городе Алматы высажено более 21 тыс. зеленых насаждений (в том числе 19 тыс. лиственных деревьев и 2 тыс. кустарников), в рамках акции "Зеленый двор" жителям города роздано 3 тыс. саженцев. В целях приведения в порядок дорог проводятся работы по текущему (ямочному) ремонту на магистральных улицах улично-дорожной сети города.

Отремонтировано 28,7 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Проведена мойка 1765 остановочных комплексов, покрашено 4525 скамеек и 7562 уличные урны, произведена дезинфекция и мойка 896 контейнерных площадок, помыто и покрашено 310 светофорных объектов и 3679 стояков дорожных знаков. Совместно с локальными сообществами проведена уборка на 3821 дворовой территории (всего в городе 4020 дворов).