В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в общей сложности было вывезено более 6,5 млн кубометров снега, очищено 51 200 погонных метров арычно-лотковых сетей, промыто более 19 тыс. погонных метров коллекторов, а также вывезено 1 262 тонны ила. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана специальная группа гражданской защиты.
Фото: акимат города Астаны
Особое внимание уделено реконструкции и укреплению гидротехнических сооружений. В частности, на контррегуляторе уже проведена расчистка 3,8 км старого русла реки Есиль в районе села Жибек Жолы, завершается укладка дренажа и строительство сбросного канала в реку Нуру.
Фото: акимат города Астаны
На озере Майбалык проводится очистка соединительного канала длиной 5,4 км, что позволит улучшить водоотведение и снизить нагрузку на городскую систему во время паводков. На сегодняшний день очищено 4 900 метров канала.
В рамках мероприятий по предотвращению подтоплений ведется очистка и расширение русел рек и арыков. В индустриальном парке района "Алматы" проводится очистка русла ручья Акбулак и устройство обводного канала, что увеличит пропускную способность во время весеннего таяния снега. Дополнительно принимаются меры по защите водозаборной насосной станции в районе Тельмана.
Фото: акимат города Астаны
Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", март и апрель 2025 года ожидаются теплыми с повышенным уровнем осадков. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям о необходимости своевременной очистки дворовых территорий от снега. В случае подтопления рекомендуется обращаться в городской центр iKomek по номеру 109.
Фото: акимат города Астаны