#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.22
519.14
5.64
Общество

В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков

В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:39 Фото: акимат города Астаны
С начала зимнего периода коммунальными службами Астаны проведены масштабные работы по уборке снега и очистке ливневых систем, что является важной частью подготовки к паводковому периоду, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в общей сложности было вывезено более 6,5 млн кубометров снега, очищено 51 200 погонных метров арычно-лотковых сетей, промыто более 19 тыс. погонных метров коллекторов, а также вывезено 1 262 тонны ила. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана специальная группа гражданской защиты.

Фото: акимат города Астаны

Особое внимание уделено реконструкции и укреплению гидротехнических сооружений. В частности, на контррегуляторе уже проведена расчистка 3,8 км старого русла реки Есиль в районе села Жибек Жолы, завершается укладка дренажа и строительство сбросного канала в реку Нуру.

Фото: акимат города Астаны

На озере Майбалык проводится очистка соединительного канала длиной 5,4 км, что позволит улучшить водоотведение и снизить нагрузку на городскую систему во время паводков. На сегодняшний день очищено 4 900 метров канала.

В рамках мероприятий по предотвращению подтоплений ведется очистка и расширение русел рек и арыков. В индустриальном парке района "Алматы" проводится очистка русла ручья Акбулак и устройство обводного канала, что увеличит пропускную способность во время весеннего таяния снега. Дополнительно принимаются меры по защите водозаборной насосной станции в районе Тельмана.

Фото: акимат города Астаны

Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", март и апрель 2025 года ожидаются теплыми с повышенным уровнем осадков. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям о необходимости своевременной очистки дворовых территорий от снега. В случае подтопления рекомендуется обращаться в городской центр iKomek по номеру 109.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Чиновники отделались штрафом за неоднократное получение взяток от предпринимателей в Караганде
Общество
16:13, Сегодня
Чиновники отделались штрафом за неоднократное получение взяток от предпринимателей в Караганде
Бизнес вне закона: акимат Акмолинской области ужесточает контроль за недропользованием
Общество
15:52, Сегодня
Бизнес вне закона: акимат Акмолинской области ужесточает контроль за недропользованием
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: