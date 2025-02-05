Канат Бозумбаев проверил готовность к паводкам в Туркестанской области

В регионе проведены все необходимые инженерные мероприятия по подготовке к зимне-весеннему паводковому периоду.

Очищены русла 9 рек, 461 км арыков (1203 объекта), 165 каналов общей протяженностью 654 км и 30 км водопропускных сооружений. 68,2 км дренажных каналов прошли механическую очистку. Таким образом, была снята угроза подтопления в 20 сельских населенных пунктах.

Фото: акимат Туркестанской области

На территории области расположены 42 водохранилища, их средний уровень заполненности составляет 32%.

В ходе рабочей поездки вице-премьер ознакомился с техническим состоянием водохранилища "Коскорган" (37,3 млн м3) в г. Кентау. Оно действует с 1982 года. При многофакторном обследовании в 2022 году было принято решение о капитальном ремонте водохранилища.

Фото: акимат Туркестанской области

Также Канат Бозумбаев осмотрел водохранилища "Боген", "Шардара" и "Бәйдібек ата".

На данный момент Шардаринское водохранилище заполнено на 86%, что выше показателей прошлого года. Специалисты держат уровень воды под наблюдением.

Фото: акимат Туркестанской области

"Боген" – одно из самых старых водохранилищ юга, эксплуатируется с 1962 года и нуждается в ремонте. На сегодняшний день акимат области разрабатывает проектно-сметную документацию. Строительство водохранилища "Бәйдібек ата" в Байдибекском районе стартовало в прошлом году с целью накопления весенних паводковых вод.

Всего в области действуют 27 проектов по модернизации гидросооружений на общую сумму 134,8 млрд тенге, из них: строительство новых и реконструкция действующих водохранилищ, а также реконструкция оросительных сетей.

Фото: акимат Туркестанской области

Реализация намеченных проектов, направленных на улучшение гидрогеологических условий, позволит обеспечить долгосрочную устойчивость водных ресурсов, что критически важно для региона.

Далее вице-премьер ознакомился с реконструкцией Коксарайского контррегулятора. Его общий проектный объем воды составляет 3,0 млрд м3, но в настоящее время ограничен до 1,5 млрд м3 из-за технического состояния.

Особое внимание вице-премьер обратил на обеспечение жителей региона питьевой водой. Одним из первых населенных пунктов для посещения стало село Шорнак Сауранского района, где имелась проблема с водообеспечением.

По данным акимата, к концу текущего года 807 городов и сел области будут обеспечены питьевой водой на 100%.

Затем Канат Бозумбаев встретился с фермерами юга, посетил в СПК "Туркестан" крупные предприятия, а также с/х производителей в районах Арыс и Ордабасы. Акимату области был дан ряд поручений по поддержке отечественных производителей.

В том числе, завершить в первом квартале скрининг всех районов области, выявить потенциал для создания компактных индустриальных зон с подведением необходимой инфраструктуры. Этим опытом Туркестанская область в дальнейшем должна поделиться с другими регионами.