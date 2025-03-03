Бизнес вне закона: акимат Акмолинской области ужесточает контроль за недропользованием

Не секрет, что природные ресурсы Акмолинской области богаты и разнообразны, в том числе залежами общераспространенных полезных ископаемых – это щебень, песок, каолин, глина, известняк, кварцит, доломит и многое другое.

Недоброй традицией для пристоличного региона стала самовольная добыча этих полезных ископаемых. Бизнесмены без ведома местных властей открыто захватывают карьеры и ведут их незаконную разработку. Проблема эта многолетняя и, как казалось, трудноразрешимая. Однако мириться с незаконным обогащением руководство региона не намерено, передает Управление внутренней политики.

В 17 из 19 районов разрабатываются сотни месторождений. Больше других страдает астанинская агломерация. Быстрорастущее строительство в Астане нуждается в бесперебойной доставке стройматериалов. Удовлетворяют эту потребность зачастую поставщики из ближайших регионов. Потому близость к столице Целиноградского и Аршалынского районов приводит к росту незаконной добычи строительного песка и грунта, особенно в летне-осенний сезон. Это наносит ущерб бюджету, препятствует созданию рабочих мест, разрушает земельный покров и загрязняет окружающую среду.

Вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых, оформлением земельных участков и борьбой с незаконными разработками, требуют постоянного мониторинга и оперативного реагирования.

Взяться за черных старателей поручило руководство региона. На аппаратном совещании аким Акмолинской области Марат Ахметжанов дал поручение – проверить легитимность деятельности всех действующих недропользователей, занимающихся добычей полезных ископаемых.

"По результатам маркшейдерской съемки были установлены объемы ущерба, которые в настоящее время рассматриваются правоохранительными органами. В феврале 2025 года зарегистрировали три уголовных дела, касающихся самовольного пользования недрами и незаконной добычи полезных ископаемых, совершенной с причинением особо крупного ущерба", – сообщили в Управлении предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

Фото: акимата Целиноградского района

По информации областного ведомства, незаконную добычу песка развернули на территории сельского округа Кабанбай батыр вблизи реки Нуры. Бизнесмен долгое время зарабатывал, не имея на то разрешительных документов. Нарушитель поставлял песок на цементный завод, за что получал солидное вознаграждение. В той же местности и по аналогичной схеме орудовали и три других предпринимателя.

Многие компании ведут деятельность без правоустанавливающих документов, что провоцирует правовые коллизии и конфликты. Земельная комиссия уже инициировала процесс расторжения контрактов с теми, кто игнорирует требования. Это закономерный шаг, направленный на восстановление порядка в сфере недропользования.

"Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности. Виновные будут привлечены к ответственности. Правоохранительные органы и местные власти продолжают борьбу с незаконной добычей полезных ископаемых, направляя усилия на защиту природных ресурсов региона и обеспечение экологической безопасности", – заверили в уполномоченном госоргане.

Ревизия субъектов недропользования также показала, что значительная часть компаний зарегистрирована за пределами региона, что усложняет контроль за ними. В результате принятых мер часть компаний уже прошли перерегистрацию, но процесс продолжается. Важность этого шага очевидна: местные бюджеты должны получать налоговые поступления, а компании — действовать в рамках закона.

"На сегодняшний день в Акмолинской области успели обследовать 11 контрактных территорий на предмет выхода за пределы горных отводов и четыре факта незаконной добычи. В том числе в пределах областного центра и района Биржан Сал. Общая площадь этих 15 территорий составила 500 гектар, на что из бюджета было выделено 17 млн тенге", – добавили в УПП.

Всего по данным фактам экономический ущерб составил порядка 65 млн тенге.

Фото: акимата Целиноградского района

Очевидно, что наведение порядка в этой сфере – процесс небыстрый. Но принятые меры уже дают результаты, и работа в этом направлении продолжится. Важно не просто пресекать нарушения, но и создавать прозрачные условия для тех, кто действительно готов работать в рамках закона, принося пользу региону.