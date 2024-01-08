Застрявших на закрытых трассах в Акмолинской области будут перевозить поездом

Из-за резкого ухудшения погоды на 4 участках республиканских трасс в Акмолинской области закрыто движение для всех видов транспортных средств. В связи с этим в АО "Пассажирские перевозки" решили вывозить граждан, которые не смогли выехать другим транспортом, в поезде, сообщает Zakon.kz.

Так, из Караганды до столицы можно будет уехать на пассажирских поездах №43 Алматы – Костанай, №53 Достык – Астана, №121 Семей – Астана и №45 Туркестан – Астана.







"Кроме этого, из Ерейментау до столицы будет обеспечена посадка пассажиров на пригородном электропоезде №7501 Павлодар – Астана. Всем пассажирам будет оказана необходимая помощь. Пассажирские поезда Национального перевозчика регулярно оказывают помощь гражданам во время сложных погодных условий". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Также компания обратилась к казахстанцам с просьбой обеспечить свою безопасность и воздержаться от выездов в непогоду.

Ранее казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в 3 крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 января 2024 года.