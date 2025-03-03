Чиновники отделались штрафом за неоднократное получение взяток от предпринимателей в Караганде
Фото: Zakon.kz
Осуждены руководители управлений областного Департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б., а также субъекты внешнеэкономической деятельности Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. Об этом Zakon.kz рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Из релиза за 3 марта 2025 года следует, что приговор вынес Казыбекбийский районный суд Караганды за коррупционные уголовные правонарушения.
"Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля", – говорится в распространенном в понедельник сообщении.
По данным Антикора, Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно.
"Этим же приговором взяткодатели Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. осуждены к штрафам от 540 тыс. до 3 млн тенге".Пресс-служба Антикоррупционной службы
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
"Судебный акт в законную силу вступил. В соответствии со ст. 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы".Пресс-служба Антикоррупционной службы
28 февраля 2025 года стало известно, что еще за одно преступление осудили бывшего главу Управления культуры Улытау.
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