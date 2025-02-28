Еще за одно преступление осудили бывшего главу Управления культуры Улытау

В области Улытау вынесли приговор экс-руководителю Управления культуры, развития языков и архивного дела Ануару Омару, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, в Жезказганском городском суде, кроме Омара, судили также его подчиненную – руководителя отдела развития языков Сарбаеву, руководителей КГКП "Областной научно-методический центр" Жолашарову и КГУ "Ресурсный центр развития языков" Оспанову, а также представителя частной компании Талгата.

"Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного заключения дополнительного соглашения по организации культурных мероприятий в Жезказгане на сумму 3,9 млн тенге", – рассказали в Антикоре.

Омар приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, его соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Это уже третий известный приговор Ануару Омару. Так, в марте 2024 года его и руководителя Центра защиты историко-культурного наследия к 6 годам лишения свободы осудили за получение взятки в размере 2 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство. А в августе 2024 года стало известно, что Омара признали виновным в хищении бюджетных средств в сумме 2,3 млн тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых. По совокупности уголовных дел окончательно он получил срок 6 лет 6 месяцев.