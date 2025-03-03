К казахстанцам обратилось МВД по поводу блокировки смартфонов с 24 марта

Министерство внутренних дел Казахстана сегодня, 3 марта 2025 года, обратилось к гражданам с важной информацией по поводу блокировки смартфонов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с 24 марта в Казахстане вступают в силу новые правила.

"Теперь смартфоны будут проверяться по IMEI-коду, и, если ваш телефон окажется в "черном" списке, он перестанет работать – без связи, интернета и доступа к мобильным функциям". Пресс-служба МВД РК

Что это означает для пользователей и как избежать неприятных последствий, рассказал управляющий директор DataStar, сопредседатель Комитета информационной безопасности Альянса QAZTECH Евгений Питолин, а также в Департаменте криминальной полиции МВД РК.

Зачем блокировать смартфоны?

Одной из главных причин блокировки является защита прав потребителей и предотвращение распространения контрафактной продукции. Новый закон направлен на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.

По данным Департамента криминальной полиции, с начала года в республике было зарегистрировано 474 случая кражи мобильных телефонов, что на 38,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда зафиксировано 770 фактов.

По словам правоохранителей, снижение числа преступлений обусловлено эффективной профилактической работой, включая информирование граждан и быструю выявляемость украденных устройств.

Как работает?

Смартфоны с фальшивыми или измененными IMEI-кодами могут быть использованы для обхода налоговых и правовых норм. В этом контексте блокировка выступает как мера защиты прав и потребителей, и частных предпринимателей.

Эксперты уверяют, мера по блокировке серых смартфонов в Казахстане направлена не против граждан, а против нелегального рынка мобильных устройств. Главной целью является борьба с контрабандным ввозом, который наносит ущерб экономике страны, создавая неравные условия для официальных продавцов и приводя к недополучению налогов. Государство стремится к прозрачности рынка, обеспечению потребителей качественными устройствами и защите их интересов.

"Важно подчеркнуть, что речь не идет о массовой блокировке смартфонов. Термин "массовая блокировка" не совсем корректен, так как запрет затронет лишь устройства, ввезенные незаконным путем. Кроме того, ограничения касаются только работы таких телефонов в сетях казахстанских операторов, но не блокируют их функциональность полностью. Смартфон все равно можно будет использовать через Wi-Fi или с иностранной SIM-картой". Евгений Питолин

Фото: polisia.kz

Основной проблемой, которую решает эта мера, является недобросовестная конкуренция. Официальные ритейлеры платят налоги, обеспечивают гарантийное обслуживание, поддерживают склады запчастей и вкладываются в маркетинг. В то же время серые продавцы не несут этих затрат, продавая устройства дешевле, но без гарантий качества. Новые ограничения создадут более справедливые условия для всех участников рынка.

Для пользователей блокировка смартфонов также может означать дополнительные расходы, так как покупка нового устройства или SIM-карты может стать вынужденной мерой для тех, чьи телефоны были заблокированы. Особенно это касается населения, использующего устройства, приобретенные неофициальным путем, или тех, кто столкнулся с проблемой подмены IMEI.

По мнению эксперта, экономические последствия будут заметны в краткосрочной перспективе, когда цены на смартфоны могут временно вырасти. Однако рынок быстро адаптируется, и официальные поставщики смогут предложить клиентам доступные решения. Малый бизнес, который занимался ввозом серых устройств, также найдет способы перестроиться, возможно, переориентировавшись на сервисные услуги или перепрошивку устройств.

Социальная реакция на подобные меры предсказуема – любое новое ограничение вызывает негатив у части населения.

"Технологически блокировка реализуется через стандартные инструменты операторов связи. Как и в случае с системой глубокого анализа трафика (DPI) у интернет-провайдеров, мобильные сети могут определять IMEI-код устройства и ограничивать его доступ. Это не требует создания новых программных решений, так как подобные механизмы уже существуют и успешно применяются в ряде стран". Евгений Питолин

К слову, с юридической точки зрения вопросов тоже немало. Например, ограничения на ввоз устройств в личных целях должны учитывать особенности потребительского поведения и культурные традиции. Однако в целом государство имеет право регулировать рынок, если это способствует экономической стабильности и безопасности. Главное – обеспечить прозрачность процесса и возможность обжалования решений для добросовестных покупателей.

Как избежать юридических проблем?

Для пользователей важно тщательно проверять IMEI-коды перед покупкой устройства, чтобы исключить возможность приобретения незаконного телефона. Покупка смартфонов только у официальных продавцов или в проверенных магазинах – это лучший способ избежать проблем с блокировкой устройства.

Также следует учитывать, что не только покупка на серых рынках, но и любые попытки изменить IMEI-код устройства могут привести к юридическим последствиям. В Казахстане за вмешательство в IMEI-код мобильного устройства могут быть предусмотрены административные санкции, включая штрафы и другие меры ответственности.

Мнение полиции

Вопрос блокировки украденных смартфонов вызывает у правоохранительных органов ряд опасений.

Одним из главных вопросов является изменение схемы сбыта украденных телефонов. Вместо того чтобы сдать находку в ломбард или продать его целиком, преступники все чаще начнут разбирать устройства на отдельные детали: экраны, аккумуляторы, камеры и другие комплектующие.

Кроме того, существует опасение, что из-за такой практики большинство украденных телефонов могут быть перераспределены на сером рынке, что усложняет процесс поиска и возврата устройств их владельцам.

"За" или "Против"

Один из важнейших вопросов, который ставится перед обществом, – это принятие и понимание мер нововведения. Казахстанцы выражают сомнения в том, что такие меры действительно способствуют улучшению безопасности. Вместо этого многие видят в них нарушение свободы передвижения и прав на личную информацию.

В то же время есть и те, кто поддерживает блокировку, считая, что борьба с преступностью в условиях цифровой эпохи требует применения подобных мер. Особенно это актуально в свете нестабильной политической ситуации в некоторых странах Центральной Азии и общем тренде усиления контроля за интернет-пространством.

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О том, что в Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов, стало известно 24 января 2025 года. Изменения и дополнения в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи были внесены приказом МЦРИАП, который вводится в действие с 24 марта.